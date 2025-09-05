به گزارش کردپرس به نقل از میدلایستآی، میان قانونگذاران و دولت ترامپ بر سر همکاری نظامی با ترکیه اختلاف نظر جدی وجود دارد. کنگره ایالات متحده با ارائه مجموعهای از اصلاحیهها در لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ در پی مسدود کردن فروش تسلیحات، از جمله جنگندههای اف-۳۵، به ترکیه است.این اصلاحیهها ترکیه را به دلیل «نقض حریم هوایی یونان»، استقرار سامانه دفاعی روسی اس-۴۰۰، اشغال بخش شمالی قبرس و همچنین روابط نزدیک با جنبش حماس هدف قرار میدهد.
یکی از اصلاحیهها که توسط برد اشنایدر و گاس بیلاراکیس نمایندگان جمهوریخواه دموکرات پیشنهاد شده، فروش اف-۳۵ به ترکیه را مشروط به آن کرده است که کاخ سفید تضمین دهد آنکارا از حماس «حمایت مادی» نمیکند. در این اصلاحیه همچنین شرط شده است که ترکیه تهدید نظامی علیه اسرائیل نداشته و همکاریهای نظامی – از جمله فروش پهپاد – با روسیه، چین و کرهشمالی انجام ندهد.
این تلاشهای تازه نشاندهنده افزایش فشار کنگره بر ترکیه است، در حالی که آنکارا در سوریه به یکی از مهمترین حامیان نظامی احمد الشرع، رئیسجمهور جدید، تبدیل شده و روابط آن با اسرائیل به شدت تیره است. ترکیه اخیراً حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای رسمی و نظامی اسرائیل بسته است.
نقش اسرائیل و اختلاف با کاخ سفید
پیشتر منابع آگاه به میدلایستآی گفته بودند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بارها در تماس با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو خواستار جلوگیری از فروش اف-۳۵ به ترکیه شده است.
در مقابل، دولت ترامپ نگاه متفاوتی دارد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه در امور خاورمیانه، در ماه ژوئیه تأکید کرده بود: «آنها (ترکیه) واقعاً به ما کمک کردهاند تا کانالی برای گفتوگو با حماس داشته باشیم، هرچند بابت آن مورد انتقاد قرار میگیرند.»
پرونده قدیمی اف-۳۵ و اس-۴۰۰
اختلاف بر سر جنگندههای اف-۳۵ به سال ۲۰۱۹ بازمیگردد، زمانی که ترکیه سامانه موشکی اس-۴۰۰ روسیه را خریداری کرد و از پروژه تولید مشترک اف-۳۵ کنار گذاشته شد. سال بعد دولت ترامپ تحریمهایی علیه آنکارا اعمال کرد. بر اساس قوانین آمریکا، ترکیه تنها در صورت واگذاری اس-۴۰۰ میتواند به برنامه اف-۳۵ بازگردد.
کارشناسان میگویند اسرائیل همواره نفوذ قابلتوجهی بر فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خاورمیانه داشته تا «برتری کیفی نظامی» خود را حفظ کند. اکنون نیز بخشی از اصلاحیههای کنگره میکوشد ترکیه را بهطور رسمی ذیل «قانون کنترل صادرات تسلیحات» آمریکا قرار دهد
نظر شما