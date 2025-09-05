رشد ۱۸ درصدی عوارض مالیاتی در مریوان و سروآباد

محمدسعید احمدی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در سال گذشته از میان اظهارنامه‌های تسلیمی و مودیانی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده‌اند، تنها ۷۳۱ مودی مورد رسیدگی قرار گرفتند که شامل ۶۶ شخص حقوقی و ۶۶۵ شخص حقیقی در شهرستان‌های مریوان و سروآباد بوده است؛ این در حالی است که مجموع استفاده‌کنندگان از تبصره ماده ۱۰۰ در این دو شهرستان به حدود ۱۳ هزار مودی رسیده است.

وی اظهار کرد: در شهرستان مریوان ۱۰ هزار واحد صنفی دارای پرونده کسب وجود دارد، اما تعداد پرونده‌های مالیاتی این شهرستان به حدود ۱۷ هزار مورد می‌رسد که شامل تمامی فعالان اقتصادی، چه با پروانه کسب و چه بدون آن، است.

رئیس اداره امور مالیاتی مریوان افزود: در چهار ماهه ابتدای سال جاری، مجموع عوارض واریزی به شهرداری‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم شهرداری مریوان ۱۹۶ میلیارد ریال، شهرداری کانی دینار ۱۹ میلیارد ریال، شهرداری سروآباد ۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال و شهرداری اورامان تخت ۵ میلیارد ریال بوده است.

احمدی ادامه داد: آمار قطعی‌سازی و توافق ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مریوان بیش از ۹۵ درصد بوده است. این موفقیت ارزشمند موجب شد اداره امور مالیاتی مریوان موفق به دریافت تقدیرنامه از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شود.