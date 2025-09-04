عاملان تیراندازی به هیمن مامند دستگیر شدند

به گزارش کردپرس دستگاه امنیتی اقلیم کردستان دو نفر را به اتهام تیراندازی به روزنامهنگار «هیمن مامند» بازداشت کرده و اعلام کرده است دو متهم دیگر این رویداد به سوی اربیل گریختهاند.
به گفته دستگاه امنیتی اقلیم، شامگاه دوم سپتامبر ۲۰۲۵ روزنامهنگار و فعال مدنی «هیمن مامند» در محله «عقاری» شهر سلیمانیه از سوی دو موتورسوار ساکن اربیل ـ بنەسلاو به نامهای (ش.ر.م.س) و (س.ه.ر.م) هدف تیراندازی قرار گرفت و با دو گلوله زخمی شد.
این نهاد افزود که بر اساس ماده ۳۱/۴۰۶ قانون مجازات عراق، حکم بازداشت متهمان تیراندازی صادر شد و تاکنون اعضای تیم عملیاتی دستگیر شدهاند اما دو متهم دیگر پرونده به سمت اربیل متواری شدهاند.
دستگاه امنیتی اقلیم همچنین اعلام کرد نتایج تحقیقات نشان میدهد که کل این عملیات بهصورت برنامهریزیشده و سازمانیافته طراحی شده بود و هدف آن ترور فعال مدنی و روزنامهنگار «هیمن مامند» بوده است.
به گفته این نهاد، در آینده جزئیات بیشتری از این طرح و اطلاعات مربوط به پشتپرده این تلاش برای ترور به اطلاع عموم خواهد رسید.
