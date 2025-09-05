سردشت به استقبال چهارمین جشنواره انگور سیاه می رود

به گزارش خبرنگار کردپرس، صلاح محمدی با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت اظهار کرد: این جشنواره به مدت چهار روز از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در سایت گردشگری شهر ساحلی نلاس برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت افزود: انگور سیاه این شهرستان به عنوان یک محصول استراتژیک و برند ملی می‌تواند در زمینه صادرات و ایجاد ارزش افزوده نقش مؤثری ایفا کند.

او تاکید کرد: این جشنواره فرصتی مناسب برای حمایت از کشاورزان و جذب سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی محصولات کشاورزی و نیز توسعه گردشگری کشاورزی در سردشت است.

به گزارش کردپرس، تاک های سردشت هر ساله در اواسط مهر شاهد به ثمر رسیدن این میوه بهشتی خواهند بود و برداشت آن هر سال از مهرماه آغاز و تا اواسط آبان ادامه می‌یابد.

آنچه انگور سیاه سردشت را منحصر به فرد کرده، ارگانیک بودن این محصول و عدم استفاده از سم و کودهای شیمیایی در تولید آن است و همین مورد سبب شده که این محصول خواهان زیادی داشته باشد، اما تولید انگور سیاه سردشت، در نبود صنایع تبدیلی و محرومیت دامنگیر این شهرستان در خطر است و عدم حمایت دولت هم در خرید این محصول ، سبب دلخون شدن تاکداران شده است.