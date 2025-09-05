۱۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵

سردشت به استقبال چهارمین جشنواره انگور سیاه می رود

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت گفت: چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت(ترێ ڕەشه) از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار کردپرس، صلاح محمدی با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت اظهار کرد: این جشنواره به مدت چهار روز از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در سایت گردشگری شهر ساحلی نلاس برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت افزود: انگور سیاه این شهرستان به عنوان یک محصول استراتژیک و برند ملی می‌تواند در زمینه صادرات و ایجاد ارزش افزوده نقش مؤثری ایفا کند.

او تاکید کرد: این جشنواره فرصتی مناسب برای حمایت از کشاورزان و جذب سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی محصولات کشاورزی و نیز توسعه گردشگری کشاورزی در سردشت است.

به گزارش کردپرس، تاک های سردشت هر ساله در اواسط مهر شاهد به ثمر رسیدن این میوه بهشتی خواهند بود و برداشت آن هر سال از مهرماه آغاز و تا اواسط آبان ادامه می‌یابد.

آنچه انگور سیاه سردشت را منحصر به فرد کرده، ارگانیک بودن این محصول و عدم استفاده از سم و کودهای شیمیایی در تولید آن است و همین مورد سبب شده که این محصول خواهان زیادی داشته باشد، اما تولید انگور سیاه سردشت، در نبود صنایع تبدیلی و محرومیت دامنگیر این شهرستان در خطر است و  عدم حمایت دولت هم در خرید این محصول ، سبب دلخون شدن تاکداران شده است.

