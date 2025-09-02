۲۷۲ تن مرغ منجمد در کردستان با نرخ مصوب توزیع شد

به گزارش کرد پرس، مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان گفت: مرغ منجمد هم اکنون با قیمت مصوب هر کیلو ۸۹ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار دارد و هیچ مشکلی در تأمین و توزیع آن گزارش نشده است.

امید فهری افزود: علاوه بر این، برای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش دام و طیور، تاکنون بیش از ۳۵ هزار و ۸۰۰ تن نهاده دامی به صورت نقدی و مدت دار در اختیار فعالان این حوزه گذاشته شده است.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در جهت حمایت دو جانبه از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود، اظهار کرد: روند توزیع اقلام اساسی و نهاده های دامی در استان با هدف کنترل قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان ادامه داد: شهروندان می توانند برای تهیه مرغ منجمد با قیمت مصوب به فروشگاه های تعیین شده در سطح استان مراجعه کنند.