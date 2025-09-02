۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۴

۲۷۲ تن مرغ منجمد در کردستان با نرخ مصوب توزیع شد

سرویس کردستان - در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، اداره کل پشتیبانی امور دام کردستان از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۷۲ تن مرغ منجمد را در فروشگاه های منتخب استان توزیع کرده است.

به گزارش کرد پرس، مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان گفت: مرغ منجمد هم اکنون با قیمت مصوب هر کیلو ۸۹ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار دارد و هیچ مشکلی در تأمین و توزیع آن گزارش نشده است.

امید فهری افزود: علاوه بر این، برای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش دام و طیور، تاکنون بیش از ۳۵ هزار و ۸۰۰ تن نهاده دامی به صورت نقدی و مدت دار در اختیار فعالان این حوزه گذاشته شده است.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در جهت حمایت دو جانبه از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود، اظهار کرد: روند توزیع اقلام اساسی و نهاده های دامی در استان با هدف کنترل قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان ادامه داد: شهروندان می توانند برای تهیه مرغ منجمد با قیمت مصوب به فروشگاه های تعیین شده در سطح استان مراجعه کنند.

