کسب سهمیه المپیک آسیایی توسط دختر ایلامی در رشته هنرهای رزمی ترکیبی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، از مجموع ۱۳ ورزشکار اعزامی از جمهوری اسلامی ایران به این پیکارها، ۱۲ سهمیه ارزشمند حضور در بازی‌های المپیک آسیایی برای تیم ملی ایران کسب شد که چهار سهمیه به دختران و هشت سهمیه نیز به پسران توانمند کشورمان اختصاص یافت.

سجاد صفربیگی رئیس هیأت ورزش‌های رزمی ایلام در این خصوص گفت: از استان ایلام سه بانوی ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کردند که ۲ نفر از آنان در مراحل تمرین و غربالگری به دلیل آسیب‌دیدگی از دور مسابقات کنار رفتند اما کمند کرم‌زاده دیگر ورزشکار ایلامی با عبور موفقیت‌آمیز از چهار مرحله دشوار غربالگری و تمرینات فشرده و اثبات لیاقت و توانایی خود، با اقتدار کامل به تیم ملی MMA راه یافت.

وی یادآور شد: پیکارهای قهرمانی آسیا در دو بخش «مدرن» و «سنتی» برگزار شد که کمند کرم‌زاده در وزن منفی ۵۰ کیلوگرم و در بخش سنتی این رقابت‌ها موفق شد نشان برنز را برای کشور و استان به ارمغان آورد.

مسابقات قهرمانی آسیا MMA هفتم و هشتم شهریور در منامه بحرین برگزار شد و رویداد بزرگ المپیک آسیایی نیز، آبان‌ سال جاری شاهد حضور ورزشکاران نخبه قاره آسیا در همین شهر خواهد بود.