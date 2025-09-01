ساقط شدن چند پهباد در آسمان سلیمانیه

به گزارش کردپرس صبح روز دوشنبه ۰۱/ ۰۹/ ۲۰۲۵ نیروهای امنیتی سلیمانیه چند پهباد را بر فراز این شهر ساقط کردند.

رسانۀ خبری- تحلیلی دراومیدیا اعلام کرد که صدای تیراندازی مربوط به ساقط کردن چند پهباد در سلیمانیه شنیده شده است.

همچنین K PLUS نیز اعلام کرد که ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح امروز صدای تیراندازی ممتد به گوش رسیده و بر اساس اطلاعات به دست آمده این تیراندازی برای ساقط کردن پهبادهایی بوده که در ارتفاع پایین به پرواز درآمده و با چشم غیرمسلح مشاهده شدەاند.

این رسانە همچین نویشتە است کە پهبادها در ارتفاعات "ازمر" و "گویژە" نزدیک بە دباشان (محل اقامت بافل طالبانی رئیس اتحادیۀ میهنی کردستان) به پرواز درآمدەاند و صدای تیراندازی نیز از مقر نیروهای کوماندو بە گوش رسیدە کە در نزدیکی دباشان واقع شدە است.

بە نوشتۀ این رسانە، پهبادهای مذکور ساقط شدند.



