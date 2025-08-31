۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۴

شاخوان عبدالله: بغداد از آزار دادن کارمندان اقلیم لذت می‌برد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نایب رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که دولت فدرال از آزار کارمندان اقلیم کردستان لذت می‌برد و تصمیم اخیر برای ارسال حقوق، می‌توانست ۲۰ روز یا حتی یک ماه زودتر انجام شود، چرا که هیچ تغییری در روند پرداخت حقوق رخ نداده است.

به گزارش کردپرس شاخوان عبدالله نمایندۀ حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، روز یکشنبه ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ در نشست خبری در کرکوک گفت: «این تصمیمی که اکنون برای ارسال حقوق ماه ژوئن گرفته شده، می‌توانست ۲۰ روز یا یک ماه زودتر اتخاذ شود، زیرا هیچ چیز تغییر نکرده و شیوه هزینه‌کرد حقوق نیز دستخوش هیچ اصلاحی نشده است.»

او تأکید کرد: «متأسفانه دولت عراق از آزار کارمندان ما لذت می‌برد و از تأخیر در پرداخت حقوق آن‌ها خوشحال می‌شود، در حالی‌که کارمندان ما در رنج و سختی قرار دارند.»

شاخوان عبدالله در خصوص حقوق ماه‌های آینده نیز اظهار داشت: «شیوه هزینه‌کرد حقوق هیچ تغییری نکرده است، اما تصمیم‌گیری درباره درآمدها و مسائل دیگر بر عهده هیئت وزیران است و لازم است کمیته‌های ذی‌ربط کار خود را تکمیل کنند.»

