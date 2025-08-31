به گزارش کردپرس شاخوان عبدالله نمایندۀ حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، روز یکشنبه ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ در نشست خبری در کرکوک گفت: «این تصمیمی که اکنون برای ارسال حقوق ماه ژوئن گرفته شده، میتوانست ۲۰ روز یا یک ماه زودتر اتخاذ شود، زیرا هیچ چیز تغییر نکرده و شیوه هزینهکرد حقوق نیز دستخوش هیچ اصلاحی نشده است.»
او تأکید کرد: «متأسفانه دولت عراق از آزار کارمندان ما لذت میبرد و از تأخیر در پرداخت حقوق آنها خوشحال میشود، در حالیکه کارمندان ما در رنج و سختی قرار دارند.»
شاخوان عبدالله در خصوص حقوق ماههای آینده نیز اظهار داشت: «شیوه هزینهکرد حقوق هیچ تغییری نکرده است، اما تصمیمگیری درباره درآمدها و مسائل دیگر بر عهده هیئت وزیران است و لازم است کمیتههای ذیربط کار خود را تکمیل کنند.»
