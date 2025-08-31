۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۸

بازگشت مسرور بارزانی به صحنه رسانه‌ای پس از یک ماه؛ تأکید بر تسریع گفت‌وگوها با بغداد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، پس از بیش از یک ماه غیبت رسانه‌ای، روز یکشنبه در نشستی با هیأت مذاکره‌کننده دولت اقلیم برای گفت‌وگو با بغداد حضور یافت. در این نشست بر اهمیت تداوم گفت‌وگوها، تسریع روند مذاکرات و دستیابی به توافق برای تأمین حقوق قانونی و مالی اقلیم کردستان تأکید شد.

بە گزارش کردپرس پس از بیش از یک ماه، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در رسانه‌ها ظاهر شد و در نشستی با هیأت مذاکره‌کننده اقلیم کردستان برای گفت‌وگو با دولت عراق شرکت کرد.

هیأت اعزامی دولت اقلیم اعلام کرده است که تمامی داده‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار نخست‌وزیر قرار داده و توضیحات لازم درباره تمامی مسائل و مشکلات ارائه شده است.

در این نشست بر اهمیت تداوم گفت‌وگوها و تسریع روند مذاکرات با هدف دستیابی به توافق و تأمین حقوق قانونی و اساسی اقلیم کردستان، از جمله بودجه و سهم مالی آن، تأکید شد.

دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست، هیأت اعزامی آخرین نتایج گفت‌وگوهای خود با دولت فدرال در خصوص مسائل فنی و حقوقی را ارائه کرده است.

پیشتر رسانەهای کردی اقلیم کردستان با انتشار اخبار انتقادی اعلام کردە بودند کە در میانۀ مشکلات اقتصادی و در حالی کە مردم اقلیم کردستان بیش از چهار ماە تنها یک حقوق دریافت کردەاند، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در حال گذراندن تعطیلات در آمریکا به سر می برد.

