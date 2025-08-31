بە گزارش کردپرس پس از بیش از یک ماه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در رسانهها ظاهر شد و در نشستی با هیأت مذاکرهکننده اقلیم کردستان برای گفتوگو با دولت عراق شرکت کرد.
هیأت اعزامی دولت اقلیم اعلام کرده است که تمامی دادهها و اطلاعات لازم را در اختیار نخستوزیر قرار داده و توضیحات لازم درباره تمامی مسائل و مشکلات ارائه شده است.
در این نشست بر اهمیت تداوم گفتوگوها و تسریع روند مذاکرات با هدف دستیابی به توافق و تأمین حقوق قانونی و اساسی اقلیم کردستان، از جمله بودجه و سهم مالی آن، تأکید شد.
دولت اقلیم کردستان در بیانیهای اعلام کرد که در این نشست، هیأت اعزامی آخرین نتایج گفتوگوهای خود با دولت فدرال در خصوص مسائل فنی و حقوقی را ارائه کرده است.
پیشتر رسانەهای کردی اقلیم کردستان با انتشار اخبار انتقادی اعلام کردە بودند کە در میانۀ مشکلات اقتصادی و در حالی کە مردم اقلیم کردستان بیش از چهار ماە تنها یک حقوق دریافت کردەاند، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در حال گذراندن تعطیلات در آمریکا به سر می برد.
