نخستین واکنش رسمی بافل طالبانی دربارۀ درگیری لالەزار

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در بیانیه‌ای درباره رویداد «لاله‌زار» اعلام کرد: «هیچ فرد یا گروه شبه‌نظامی بالاتر از قانون نیست.»

به گزارش کردپرس بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در واکنش به رویدادهای اخیر «لاله‌زار» در سلیمانیه تأکید کرد که هیچ فرد یا گروه شبه‌نظامی فراتر از قانون نیست و سرنوشت آنان باید از مسیر روند قانونی و دموکراتیک تعیین شود، نه از طریق جنجال‌های رسانه‌ای.

او در توضیح این حادثه گفت: «یک گروه شبه‌نظامی غیرقانونی که خارج از چارچوب قانون فعالیت می‌کرد، برخی مناطق مسکونی را به پادگان تبدیل کرده و به نیروهای رسمی امنیتی حمله کرده است.»

طالبانی درباره مأموریت نیروهای امنیتی افزود: «در آن زمان مأموریت آن‌ها بازداشت افراد تحت تعقیب بود. وظیفه‌شان حفاظت از جان و مال شهروندان و تأمین امنیت شهر بود. اقدامات این گروه زندگی شهروندان بی‌گناه را به خطر انداخت و سبب شد نهادهایی که وظیفه‌شان حفظ جامعه است، تضعیف شوند.»

وی تأکید کرد: «باید صریح بگویم هیچ فرد و هیچ گروه شبه‌نظامی فراتر از قانون نیست. سرنوشت کسانی که امنیت و ثبات جامعه ما را به خطر می‌اندازند ـ و بهای سنگینی در راه آن داده‌ایم ـ باید از مسیر روند قانونی و دموکراتیک تعیین شود، نه از طریق بزرگ‌نمایی و جنجال رسانه‌ای.»

طالبانی با اشاره به فضای پس از حادثه افزود: «در چنین شرایطی، انتشار اخبار و اطلاعات نادرست آسان است. متأسفانه مدیریت برخی رسانه‌ها به جای روشن‌سازی واقعیت‌ها، به تشویش اذهان عمومی کمک کرده است. تأکید می‌کنم هیچ کس بالاتر از قانون نیست و تصمیم درباره این افراد تنها باید در چارچوب قانون گرفته شود.»

او همچنین یادآور شد: «آسایش به عنوان نهاد امنیتی قانونی دولت اقلیم کردستان گزارش رسمی خود را درباره این حادثه منتشر کرده و همه جزئیات را توضیح داده است. وظیفه ماست که به اقتدار قضایی احترام بگذاریم و اجازه دهیم این نهاد بدون مداخله به کار خود ادامه دهد.»

طالبانی از همه رسانه‌های وابسته به اتحادیه میهنی خواست از بازتاب یا تقویت «جنجال‌های بی‌اساس رسانه‌های دیگر» خودداری کنند و افزود: «ما باید حقیقت را مسئولانه بازگو کنیم و اعتماد عمومی را حفظ نماییم. اولویت ما حفاظت از جان و حقوق شهروندان، پاسداری از حاکمیت قانون و مقابله با کسانی است که به زور و خشونت متوسل می‌شوند، نه خدشه‌دار کردن اعتماد مردم.»

وی در پایان خطاب به نهاد قضایی گفت: «ما خواهان آن هستیم که دستگاه قضایی با پایبندی به قانون وظیفه خود را عادلانه و شفاف انجام دهد و همگان مطمئن باشند که حقوق فردی حفظ خواهد شد. نباید اجازه داد گروه‌های شبه‌نظامی بر اراده همزیستی، صلح، اتحاد و دموکراسی مردم غلبه کنند.»

