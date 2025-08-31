استاندار: بودجه بخش راه آذربایجان غربی از ۳۰ همت عبور کرد

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان باروق با قدردانی از تلاش‌های انجام شده در احداث مجتمع جدید اداری این شهرستان، افزود: از همه عزیزانی که برای آغاز حرکت خدمت، زحمات بسیاری متحمل شدند تشکر می‌کنم و همه دستگاه‌ها باید در این مجتمع پای‌کار باشند و امور را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.

او همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال در شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که فرصت‌های شغلی جدید به‌وجود آمده و نیروی کار به منطقه جذب شود و در این راستا چند طرح مهم آغاز شده، اما همه باید باور داشته باشند که خودمان امور را پیش ببریم و نباید صرفاً به بودجه دولتی بسنده کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی تکمیل راه‌ها و خطوط ریلی منطقه را نیز از اولویت‌ها دانسته و افزود: بودجه بخش راه استان از ۳۰ همت عبور کرده و باید با جدیت پیگیر اجرای پروژه‌ها باشیم.

رحمانی همچنین خدمت به مردم را بالاترین ارزش نزد خداوند دانسته و اضافه کرد: هیچ چیز ارزشمندتر از خدمت به انسان‌ها و هیچ چیز بدتر از ظلم به آنان نیست و همه باید خدمت را وظیفه‌ای ارزشمند بدانیم.

او در ادامه با دعوت از همه مدیران برای جدیت در کار و تسهیل سرمایه‌گذاری، افزود: سرمایه‌گذاران نعمت منطقه هستند و باید آنها را تشویق کرده و فضای مناسب برای حضورشان را فراهم کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان از موافقت ریاست جمهوری برای توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان خبر داده و اظهار کرد: در تلاش هستیم شهرستان‌های چهاربرج، باروق و میرآباد در آینده‌ای نزدیک صاحب بیمارستان ۲۴ تخت‌خوابی شوند.