به گزارش کردپرس، دارا سیکانیانی، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق، اظهار داشت: «تصمیم هیئت وزیران عراق، گام مهمی در تسهیل پرداخت حقوق ماه ششم بوده است، زیرا تنها شرط تعیین‌شده، ارسال ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی است.»

وی افزود: «پیش‌تر دولت عراق علاوه بر درخواست انتقال ۱۲۰ میلیارد دینار، خواستار تحویل درآمدهای نفتی و پرونده نفت نیز شده بود، اما تصمیم امروز نشان داد که بغداد حسن‌نیت خود را نشان داده و امیدواریم اقلیم کردستان هم در جهت حل مشکلات حقوق کارمندان اقدام کند.»

کانیانی در ادامه تأکید کرد: «این تصمیم تنها مربوط به پرداخت حقوق ماه ششم است و برای ماه‌های آینده لازم است کمیته‌های دو طرف بار دیگر مذاکراتی درباره درآمدهای داخلی، نفت، ملی کردن حقوق و سایر مسائل حل‌نشده آغاز کنند.»