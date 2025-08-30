عکاس بوکانی اسکار عکاسی جشنواره آمریکا را کسب کرد

به گزارش کردپرس، رضا عباسی اظهار کرد: «شیرکو مام آقا» عکاس بوکانی در این جشنواره در بخش های مستند اجتماعی، پرتره و ورزشی مدال افتخار جشنواره بین المللی IPA آمریکا را کسب کند.

او اضافه کرد: همچنین این عکاس خوش ذوق در جشنواره بین المللی NIPA امارات متحده عربی مدال تقدیر را از آن خود کند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان بیان کرد: «شیرکو مام آقا» خردادماه سال جاری نیز موفق به کسب مدال نقره جشنواره بین المللی WPE Awards شده بود.

عباسی افزود: مام آقا عکاس بوکانی یکی از عکاسان شناخته شده است که با استفاده از مهارت‌های خاص عکاسی، زیبایی‌های منطقه را به‌طور خاص و منحصر به فرد به نمایش بگذارد آثار همواره در جشنواره های داخلی و بین‌المللی مورد تحسین قرار گرفته‌اند.

جشنواره بین المللی IPA آمریکا که به عنوان تاثیرگزارترین و چالش برانگیزترین رقابت درجهان است که به عنوان اسکار جهانی نیزشناخته می شود. این رقابت که هرساله انجام می شود یکی از پر مشارکت ترین دسته رقابت های مهم جهان است که در نیویورک آمریکا برگزارمی شود.