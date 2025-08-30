به گزارش کردپرس، میر جمال ساداتی افزود : این طرح با هدف توسعه اقتصادی مناطق روستایی و حمایت از تولیدکنندگان محلی اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۶ نفر را فراهم می‌سازد.

ساداتی بیان کرد: این روستا بازارها در شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، چالدران، خوی، سردشت، شاهیندژ و میاندوآب برپا شده و آماده بهره‌برداری هستند.

او ادامه داد: این طرح با هدف تقویت اقتصاد محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و ارتقاء سطح معیشت روستائیان اجرا می‌شود و در نظر است تا در ماه‌های آتی، جانمایی و احداث روستا بازارهای بیشتری در سایر نقاط استان نیز در دستور کار قرار گیرد.

به گفته ساداتی، افتتاح این روستا بازارها گامی مهم در راستای حمایت از تولیدات روستایی و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار استان به شمار می‌رود/.