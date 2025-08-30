رئیس جمهور عراق: خلع سلاح «پ.ک.ک» گامی به سوی حل اختلافات در عراق است

به گزارش کردپرس عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه یک عراق گفت که روابط دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان عراق در همه زمینه‌ها خوب است و اختلافات نیز وجود دارد.

براساس بیانیه ریاست جمهوری عراق، وی افزود که نیاز بسیاری به تصویب قانون نفت و گاز وجود دارد و متأسفانه پارلمان موفق به تصویب قانون مهم نفت و گاز نشده است.

رشید تصریح کرد که جهان از جمله عراق با بحران گسترده آب در پی تغییرات اقلیمی مواجه است، عراق باید سهمابه عادلانه‌ای از کشورهای همجوار کسب کند و هدررفت آب در کشور متوقف و از روش‌های آبیاری و کشاورزی نوین استفاده شود.

رئیس جمهور عراق گفت که دست کشیدن حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از سلاح خود به موجب توافق با دولت ترکیه گامی مهم به سوی تقویت صلح، امنیت و ثبات و حل اختلافات به خصوص در عراق از جمله تعرضات و ایجاد پایگاه‌های ترکیه در مرزهای عراق است.

رشید افزود که تداوم حملات به غزه تاثیر منفی بر کل منطقه دارد و موضع عراق واضح است و جدید نیست و آن ایستادگی در کنار ملت فلسطین برای دستیابی به حقوق مشروع خود به صورت کامل در تعیین سرنوشت خود است، حملات و گرسنگی باید متوقف شود و کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال شود.