۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۸

واحد تولیدی آب معدنی «ساری بابا» در سقز افتتاح شد

سرویس کردستان - در ششمین روز از هفته دولت، واحد تولیدی آب معدنی «ساری بابا» با سرمایه گذاری ۹۳ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۷۰ نفر در شهرستان سقز افتتاح شد.

به گزارش کرد پرس، این طرح صنعتی علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن آب معدنی، برای ۷۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در آیین افتتاح این واحد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، گفت: این پروژه با دریافت ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بهره برداری رسیده و نقش مهمی در تأمین نیاز استان به آب معدنی و توسعه صنعتی منطقه دارد.

محمدبختیار خلیقی افزود: واحد تولیدی ساری بابا در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت جواز تأسیس و در سال ۱۴۰۳ نیز پروانه بهره برداری خود را اخذ کرده است.

این مجموعه اکنون در سه شیفت کاری فعال بوده و به عنوان یکی از طرح های صنعتی استان آغاز به فعالیت کرده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از چنین واحدهایی، تأکید کرد: تولید آب معدنی از اولویت های بخش صنعت در استان است و سازمان صمت ضمن پشتیبانی های مستمر، در زمینه تأمین سرمایه در گردش و رفع موانع تولیدی نیز همکاری های لازم را انجام خواهد داد تا این مجموعه بتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی ایفا کند.

