ایلام با تخصیص مصوبات سفر ریاست جمهوری جهش می کند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی از محوریت وحدت بخش نماینده ولی فقیه در استان و نقش آفرینی مجمع نمایندگان، منتخب مردم در مجلس خبرگان، ارکان نظامی و امنیتی و انتظامی، اصحاب رسانه و مردم در پیشبرد اهداف استان خبر داد و گفت: با حب و بغض و تصفیه حساب شخصی اهداف ما به نتیجه نخواهد رسید و فصل الخطاب ما مواضع رهبر انقلاب است که مسیر را بصورت کاملا شفاف روشن کرده و نیاز به تفسیر ندارد.

استاندار ایلام با بیان اینکه هر مسیری جز اتحاد مقدس، بن بست بوده و مخالف توسعه استان است، خاطر نشان کرد: در استان بین ارکانی که باید وحدت باشد، وحدت و همدلی برقرار است و هر کس بخواهد نبیند، قطعا خود را به خواب زده است.

کرمی ارزش کل مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان را در دو حوزه اقتصادی و عمرانی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نقطه قوت و تفاوت مصوبات سفر ایلام میزان تعهد ۵۸ درصدی سازمان برنامه و بودجه است. همچنین، تعهد وزارتخانه‌ها ۲۲ درصد، تعهد استان ۶ درصد و ۱۴ درصد تعهد صندوق توسعه است.

وی مصوبات سفر را در حوزه عمرانی دارای ۵۰ مصوبه دانست و گفت: از این میزان ۱۰ مصوبه مربوط به راه و شهرسازی با ۶۴۷۰ میلیارد تومان، ۷ مصوبه وزارت نیرو با ۵۰۴۵ میلیارد تومان، ۶ مصوبه آموزش و پرورش با ۷۸۰ میلیارد تومان، ۵ مصوبه جهادکشاورزی با ۴۸۶ میلیارد تومان، یک مصوبه وزارت نفت با ۴۵۰ میلیارد تومان، ۶ مصوبه وزارت علوم با ۲۰۶ میلیارد تومان، ۲ مصوبه ورزش و جوانان با ۲۸۵ میلیارد تومان، ۲ مصوبه وزارت کار با ۶۶ میلیارد تومان، یک مصوبه وزارت ارشاد با ۶۰ میلیارد تومان، ۲ مصوبه محیط زیست با ۱۱۵ میلیارد تومان، ۲ مصوبه بنیاد مسکن با ۱۰۰ میلیارد تومان و ۲ مصوبه وزارت بهداشت با ۸۶۰ میلیارد تومان می‌باشد.

استاندار ایلام تعداد مصوبات اقتصادی را یک مصوبه در قالب ۱۲ تفاهم نامه اقتصادی به مبلغ ۱۷۲۵۱ میلیارد تومان و ۹۵ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: مصوبات سفر حقیقی و دارای اولویت برای استان هستند که برخی مصوبات دارای بازه زمانی یکساله، دوساله و حداکثر سه ساله هستند.

کرمی گفت: بسیاری از مصوبات سفر در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان هستند و اگر همین پروژه‌های سفر به سرانجام برسند، استان ایلام شاهد تحول و جهش خوبی خواهد شد.