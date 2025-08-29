به گزارش کرد پرس، احمد میدری در سفر یک روزه خود به کردستان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، گفت: یکی از اولویت‌های دولت در این راستا، توسعه صنایع کوچک و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی استان‌ها است.

وی اظهار کرد: به زودی جزئیات طرح‌های جدید در حوزه صنایع کوچک و اشتغال‌زایی اعلام خواهد شد که هدف آن تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان است.

وزیر تعاون همچنین از برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی خبر داد و افزود: بانک‌های عامل از طریق تأمین منابع مالی، حمایت ویژه‌ای از کشاورزان در زمینه کشت گیاهان دارویی خواهند داشت.

در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز میدری بیان کرد: در سال گذشته حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۶۰ درصد افزایش یافت، اما هنوز مشکلات معیشتی این عزیزان به طور کامل حل نشده است.

وی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی در کردستان، ادامه داد: طرح‌هایی همچون توسعه راه‌آهن و بهبود جاده‌ها در دستور کار قرار دارد که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به این استان است.