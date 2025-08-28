به گزارش کردپرس ملا بختیار، عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، در گفت‌وگو با شبکه رووداو تأکید کرد سه سال پیش در یک نشست عمومی وقوع حوادث اخیر سلیمانیه را پیش‌بینی کرده و در همان زمان هشدار داده بود، اما کسی به هشدارهای او توجه نکرد.

دلایل چندبُعدی بحران

به گفته او، ریشه‌های حوادث اخیر در سلیمانیه تنها یک بُعد ندارد و «ترکیبی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، روانی، امنیتی و حتی منطقه‌ای» بوده است. ملابختیار معتقد است مشکلات موجود ساده‌تر از آن بود که به بحران تبدیل شود، اما برخی افراد با رویکرد تسویه‌حساب، زمینه‌ساز چنین درگیری‌هایی شدند.

عملیات هتل لاله‌زار

این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ نیروهای ضدترور، کماندو و آسایش سلیمانیه به هتل «لاله‌زار» یورش بردند. در این عملیات که سه ساعت طول کشید، لاهور شیخ جنگی، برادرش پولاد و شماری از نیروهای مسلح وابسته به آنها بازداشت شدند.

بُعد خانوادگی و فقدان مام جلال

ملا بختیار در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد مشکلات درون اتحادیه میهنی بیشتر «جنبه خانوادگی» دارد تا جناحی و افزود: «مام جلال طالبانی بزرگ‌ترین اختلافات را مدیریت می‌کرد، اما اکنون چنین نیرویی وجود ندارد.» او گفت در این حوادث نقشی نداشته و همیشه تلاش کرده از بروز چنین تنش‌هایی جلوگیری شود.

هدف قدرت‌طلبی با سلاح

وی با اشاره به نقش گروه‌های مسلح گفت: «در تاریخ هر جا نیروی مسلح وجود داشته، هدف آن دستیابی به قدرت بوده است. نیروهای مسلح زمانی مشروعیت دارند که در چارچوب قانون، ارتش واحد و آگاهی ملی عمل کنند.» او افزود متأسفانه در اقلیم کردستان این آگاهی ملی کمرنگ شده است.

واکنش به ادعاهای جدایی سلیمانیه

در پاسخ به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال جدایی سلیمانیه از اقلیم، ملابختیار این ادعاها را «پروپاگاندا» خواند و تأکید کرد: «هرگز اتحادیه میهنی تصمیمی برای جدایی نگرفته و این موضوع تنها ساخته رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.»

وضعیت رسانه‌ها و تأثیر بر مردم

ملا بختیار وضعیت رسانه‌ای در سلیمانیه را نیز نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: «اگر منظور از آزادی رسانه شرایطی شبیه اروپا باشد، چنین چیزی نه تنها در سلیمانیه، بلکه در کل عراق و منطقه وجود ندارد.» او تصریح کرد رخدادهای اخیر تصویری «دردناک» از شهر به جای گذاشته و تأثیر روانی عمیقی بر مردم داشته است.

چشم‌انداز آینده

او در پایان با اشاره به سفر خود به اربیل برای شرکت در نشستی درباره نقش عبدالله اوجالان در مسئله کردهای ترکیه، اظهار داشت: «نمی‌توانم نسبت به شرایط کنونی بی‌تفاوت باشم. این بحران می‌تواند فرصتی برای بهبود وضعیت و بازگشت به گفت‌وگو باشد.»