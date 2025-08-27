به گزارش کردپرس، عبدالکریم حسین‌زاده عصر امروز در نشست با مسئولان و نمایندگان آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه اولویت ما به‌روزرسانی و صحت‌سنجی داده‌هاست، افزود: برای بررسی میدانی مسائل همه شهرستان‌های آذربایجان‌غربی، به‌زودی سفر تخصصی معاونت را ترتیب خواهیم داد تا در جلسات مشترک، راهکارهای عملیاتی را نهایی و اجرای آن‌ها را آغاز کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های به‌روز و دقیق گفت: اگر نظام برنامه‌ریزی بر پایه داده‌های غلط بنا شود، نه برنامه‌ریزی دقیق شکل می‌گیرد، نه خروجی‌ها به هدف می‌رسد و اعتماد مردم به حکمرانی آسیب می‌بیند.

او همچنین مسیر پیشبرد توسعه را در گرو شفافیت و پاسخگویی دانسته و خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان، بر صداقت و شفافیت پای می‌فشارد و مدیران ارشد استان‌ها نیز باید همین رویکرد را در نظام مدیریتی خود پیاده کنند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به نقش دولت در ایستادن پای تعهدات رئیس‌جمهور و اعتمادسازی نیز اشاره کرده و افزود: انسجام ملی از مسیر عملکرد صادقانه و شفاف می‌گذرد.

حسین‌زاده همچنین با انتقاد از برخی بی‌انصافی‌ها نسبت به رئیس‌جمهور، اضافه کرد: پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حمایت از رئیس‌جمهور، روا نیست با گفتار و رفتار اختلاف‌افکن، انسجام ملی مخدوش شود و امروز همه قوا باید در جهت تقویت همدلی ملی حرکت کنند.

او در ادامه هدف‌گذاری کلان این معاونت را کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ارتقای بهره‌مندی مردم از شاخص‌های توسعه عنوان کرده و افزود: وظیفه ما، برقراری تعادل در توسعه است تا فاصله استان‌ها و شهرستان‌ها در شاخص‌های مختلف کمتر شود.

حسین‌زاده همچنین از تدوین برنامه سه‌ساله استانی در حوزه آب خبر داده و افزود: استان‌ها برنامه سه‌ساله و برش یک‌ساله خود را ارائه دهند تا سرمایه‌گذاری مشترک معاونت با دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

او در ادامه با اشاره به آمادگی برای جهش در پروژه‌های روستایی، اظهار کرد: با مشارکت استانداری و بنیاد مسکن، آمادگی داریم اتمام طرح‌های اولویت‌دار روستاهای آذربایجان‌غربی را در قالب یک بسته مشترک پیگیری کنیم تا تحول ملموسی در آب، راه و مسکن روستایی رقم بخورد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در پایان با اعلام اینکه من خود را خادم مردم می‌دانم، افزود: هرچه دارم از اعتماد مردم است و موظفم با تمام توان، نماینده شایسته‌ای برای استان‌ها در دولت باشم و برای تحقق مطالبات تاریخی آنان اقدام کنم.