مهاباد دارای ٣ سالن پردیس سینمایی شد

به گزارش کردپرس، صبح امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه با حضور مسئولین شهرستانی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پروژه فرهنگی و اجتماعی احداث ٢ سالن پردیس سینمایی وحدت، بە بهرەبرداری رسید.

شهردار مهاباد در آیین افتتاح این پروژه بیان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ٥ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری و با دو سالن سینمایی کودکان و اکران فیلم روز به مساحت ١۵٠ متر مربع با همکاری موسسه ی سینما شهر و وزارت فرهنگ و ارشاد توسط شهرداری مهاباد در دوره ششم شورای اسلامی شهر احداث و افتتاح شد.

بابک رستم پور افزود: این سالن ها در طبقه فوقانی پردیس سینمایی وحدت مهاباد قرار گرفته و در مجموع دارای ٩٩ صندلی است که با افتتاح این دو سالن تعداد سالن های سینمایی مهاباد به ٣ سالن رسید.

امروز همچنین پروژه های نوسازی باغ مکاییل مهاباد با هزینه ۱۳ میلیارد تومان و پل تازه تاسیس زنده‌یاد آرمان مامندی به طول ۵۵ متر و عرض ۶ متر با هزینه بالغ بر ۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیدند که اعتبار هر دو پروژه از محل تأمین بودجه درآمدهای عمومی شهرداری مهاباد صورت گرفته است.

به گزارش کردپرس، پاییز ١٤٠٣ بزرگترین سالن سینمایی کشور در قالب پردیس سینمایی وحدت مهاباد با ۹۶۶ صندلی و ۴۰ میلیارد ریال هزینه افتتاح شده بود.