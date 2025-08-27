به گزارش کرد پرس، الهام علی‌اف، به العربیه رئیس جمهوری آذربایجان گفت موضع مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران واضح است و آن این‌که «کریدور زنگزور تهدیدی علیه ایران تشکیل نمی‌دهد».

علی‌اف افزود: هر آنچه در برخی رسانه‌ها یا وب‌سایت‌ها گفته شده مبنی بر این‌که جمهوری آذربایجان برای اشغال زنگزور یا قطع ارتباط مرزهای زمینی بین ایران و ارمنستان طرح‌ریزی می‌کند، افترای محض است. چنین قصدی نداشته‌ایم و اگر چنین چیزی را می‌خواستیم در نوامبر سال 2020 به آسانی قادر بودیم و یا در 5 سال گذشته ‌این کار را بکنیم. مسافت تنها 40 کیلومتر است و از ناحیه نظامی به سرعت می‌شد آن را به کنترل درآورد، اما چنین کاری را نکردیم زیرا کشوری تجاوزگر نیستیم، بلکه کشوری آزادی‌بخش هستیم.

رئیس جمهوری آذربایجان در ادامه بیان کرد: جنگ ما جنگ آزادی‌بخش بر روی خاک آذربایجان بود، جنگی برای بازگرداندن عدالت و نه تجاوز به دیگران و از این رو چنین ادعاهایی مبنی بر قطع مرز ایران و ارمنستان بی‌اساس است.