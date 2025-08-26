۶۲۰ میلیارد ریال شمش طلا قاچاق در کردستان کشف شد

به گزارش کرد پرس، محمدحسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی رسیدگی شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز شهرستان سقز به پرونده کشف ۸ قطعه شمش طلا به ارزش بیش از ۶۲۰ میلیارد ریال، متهم به دلیل ناتوانی در ارائه مدارک گمرکی معتبر، مجرم شناخته شد.

وی اظهار کرد: بر اساس رأی صادره، متخلف علاوه بر ضبط کالا، با احتساب ارزش خودروی ضبط شده، به پرداخت ۶۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نقش دستگاه های اطلاعاتی و گزارش های مردمی در شناسایی این پرونده افزود: مأموران اداره اطلاعات استان طی رصدهای میدانی دریافتند برخی افراد در شهرستان های بانه و سقز اقدام به جابه جایی غیرقانونی طلا می کنند.

رحیمیان ادامه داد: در همین راستا و پس از اخذ دستور قضایی، مأموران موفق به توقیف یک خودروی سواری حامل شمش های طلا در محور دیواندره – سقز شدند و پرونده متخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی تأکید کرد: با هدف مقابله جدی با پدیده قاچاق، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد و گزارش های مردمی نقش مهمی در کشف و برخورد با چنین تخلفاتی ایفا می کند.