انتقاد بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از تاخیر در آغاز فاز دوم بیمارستان مهاباد

در این بازدید، روح الله محبوبی، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این بیمارستان در ارتقاء سطح خدمات درمانی منطقه، اظهار کرد: با توجه به اتمام فاز نخست پروژه که شامل اجرای اسکلت بتنی بوده و وعده آغاز عملیات تکمیلی در ابتدای سال ۱۴۰۴، متأسفانه تا این لحظه اقدامات لازم برای آغاز فرآیند پیمان‌سپاری و تأمین اعتبار صورت نگرفته است.

او افزود: این تأخیر، نگرانی‌هایی در خصوص به‌موقع به بهره‌برداری رسیدن این مرکز درمانی ایجاد کرده است.تکمیل این پروژه نه‌تنها برای شهروندان مهاباد بلکه برای روستاهای اطراف نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی خواهد داشت.