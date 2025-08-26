۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶

انتقاد بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از تاخیر در آغاز فاز دوم بیمارستان مهاباد

انتقاد بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از تاخیر در آغاز فاز دوم بیمارستان مهاباد

سرویس آذربایجان غربی- بازرس‌کل استان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی بیمارستان دوم مهاباد گفت: با توجه به اتمام فاز نخست پروژه که شامل اجرای اسکلت بتنی بوده و وعده آغاز عملیات تکمیلی در ابتدای سال ۱۴۰۴، متأسفانه تا این لحظه اقدامات لازم برای آغاز فرآیند پیمان‌سپاری و تأمین اعتبار صورت نگرفته است.

به گزارش کردپرس، با تأخیر در آغاز فاز دوم بیمارستان مهاباد، بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از این پروژه بازدید و بر ضرورت تسریع در روند اجرای آن تأکید کرد.

در این بازدید، روح الله محبوبی، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این بیمارستان در ارتقاء سطح خدمات درمانی منطقه، اظهار کرد: با توجه به اتمام فاز نخست پروژه که شامل اجرای اسکلت بتنی بوده و وعده آغاز عملیات تکمیلی در ابتدای سال ۱۴۰۴، متأسفانه تا این لحظه اقدامات لازم برای آغاز فرآیند پیمان‌سپاری و تأمین اعتبار صورت نگرفته است.
او افزود: این تأخیر، نگرانی‌هایی در خصوص به‌موقع به بهره‌برداری رسیدن این مرکز درمانی ایجاد کرده است.تکمیل این پروژه نه‌تنها برای شهروندان مهاباد بلکه برای روستاهای اطراف نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی خواهد داشت.
محبوبی تاکید کرد:به همین دلیل، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار بازرسی کل استان قرار  گرفته و روند پیشرفت آن را با جدیت دنبال خواهد شد.

او در پایان ضمن تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: انتظار می‌رود تمامی نهادهای مسئول با رویکردی هماهنگ و تسهیل‌گر، در جهت تسریع روند تکمیل و بهره‌برداری از این بیمارستان همکاری لازم را به عمل آورند.

گفتنی است؛ سلام ستوده نماینده مهاباد در مجلس پیشتر وعده آغاز فاز دوم بیمارستان جدید مهاباد را از اوایل تیر ماه داده و گفته بود: «برای تکمیل فاز دوم آن ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، امسال با توجه به کمبود اعتبارات ۱۲۰ میلیارد تومان برای آغاز فاز دوم اختصاص یافت که با رایزنی‌های صورت گرفته این میزان به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت، همچنین ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیز از محل توزان به آن تزریق خواهد شد.»

پیشتر کردپرس در گزارشی به موضوع بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد که از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۳ در ردیف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه قرار داشت اما ناگهان در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی عجیب روبه رو شد و در لایحه بودجه از آن به عنوان بیمارستان جایگزین و ۱۰۰ تختخوابی نام برده شد، به مشکلات پیش روی این پروژه مهم پرداخته بود.

کد خبر 2788031

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha