انتقاد بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از تاخیر در آغاز فاز دوم بیمارستان مهاباد

به گزارش کردپرس، با تأخیر در آغاز فاز دوم بیمارستان مهاباد، بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از این پروژه بازدید و بر ضرورت تسریع در روند اجرای آن تأکید کرد.
او در پایان ضمن تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی اظهار کرد: انتظار میرود تمامی نهادهای مسئول با رویکردی هماهنگ و تسهیلگر، در جهت تسریع روند تکمیل و بهرهبرداری از این بیمارستان همکاری لازم را به عمل آورند.
گفتنی است؛ سلام ستوده نماینده مهاباد در مجلس پیشتر وعده آغاز فاز دوم بیمارستان جدید مهاباد را از اوایل تیر ماه داده و گفته بود: «برای تکمیل فاز دوم آن ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، امسال با توجه به کمبود اعتبارات ۱۲۰ میلیارد تومان برای آغاز فاز دوم اختصاص یافت که با رایزنیهای صورت گرفته این میزان به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت، همچنین ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیز از محل توزان به آن تزریق خواهد شد.»
پیشتر کردپرس در گزارشی به موضوع بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد که از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۳ در ردیف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه قرار داشت اما ناگهان در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی عجیب روبه رو شد و در لایحه بودجه از آن به عنوان بیمارستان جایگزین و ۱۰۰ تختخوابی نام برده شد، به مشکلات پیش روی این پروژه مهم پرداخته بود.
نظر شما