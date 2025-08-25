به گزارش کردپرس سه روز پس از درگیری هتل لالهزار، آسو شیخ جنگی، برادر بزرگتر لاهور شیخ جنگی، با انتشار پیامی ویدئویی گفت: «من دکتر آسو شیخ جنگی، برادر بزرگتر شیخ لاهور هستم. اکنون در بغداد، در منزل یکی از دوستان عربم که در دانشگاه با هم بودیم، اقامت دارم. دیشب با خودروی شخصیاش به دنبال من دربندیخان آمده بود.»
او افزود: «حالم خوب است، خدا را شکر در امنیت هستم و زندگیام در خطر نیست.»
آراس شیخ جنگی، برادر آسو، روز دوشنبه ۲۵ اوت ۲۰۲۵ در گفتوگو با رووداو تأکید کرد: «بله، آسو به بغداد رسیده و وضعیت سلامتیاش خوب است.»
آسو جنگی طالبانی پیشتر نماینده دولت اقلیم کردستان در روسیه بوده است.
بامداد ۲۲ اوت ۲۰۲۵، نیروهای ضدترور، کماندو و آسایش سلیمانیه برای دستگیری «چند متهم» به هتل لالهزار سلیمانیه یورش بردند. پس از سه ساعت درگیری، لاهور طالبانی، برادرش پولاد و شماری از افراد مسلح همراهشان بازداشت شدند.
هرچند در ابتدا شایعه شد که آسو شیخ جنگی نیز بازداشت شده، اما ساعاتی بعد آراس، برادر دیگرشان، در گفتوگو با رووداو اعلام کرد آسو دستگیر نشده و توانسته در جریان درگیریهای لالهزار خود را نجات دهد.
