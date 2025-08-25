به گزارش کردپرس، کمیته عالی انتخابات سوریه روز شنبه اعلام کرد رأیگیری در استانهای رقه، حسکه و سویدا بهدلیل نبود «شرایط مناسب و امن» به تعویق افتاده، هرچند سهمیه کرسیهای پارلمانی این مناطق محفوظ خواهد ماند. اداره خودگردان این تصمیم را نشانهای دیگر از «ماهیت غیردمکراتیک انتخابات» دانست و تأکید کرد که شمالشرق سوریه از بسیاری از مناطق کشور باثباتتر است.
نوار نجمه، عضو کمیته عالی قضایی انتخابات، در گفتوگو با الشرق الاوسط گفت:
«انتخابات مسئلهای حاکمیتی است که نیازمند عدالت، انصاف و شفافیت است؛ اموری که در شرایط کنونی و تحت سلطه نیروهای مسلحی که اراده سیاسی شهروندان را مصادره کردهاند، وجود ندارد.»
او تاکید کرد تلاشهای مکرر برای ورود به مناطق تحت کنترل اداره خودگردان به دلیل «شرایط سیاسی و امنیتی» ناکام مانده است. نجمه نیروهای مسلح محلی کرد را متهم کرد که «اراده سیاسی شهروندان را مصادره کردهاند».
در مقابل، اداره خوگردان کردها اعلام کرد که تصمیمهای یکجانبه دمشق را اجرا نخواهد کرد و خواستار عدم بهرسمیتشناختن انتخابات توسط سازمان ملل و دولتهای خارجی شد. این نهاد، به استناد قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، انتخابات کنونی را فاقد مشروعیت و خارج از روند سیاسی بینالمللی توصیف کرد.
این کشمکش بار دیگر اختلافات عمیق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را آشکار کرد. یک عضو هیئت مذاکرهکننده اپوزیسیون، گفت مذاکرات بهدلیل اصرار دمشق بر انحلال کامل نهادهای غیرنظامی و نظامی کردها متوقف شده است، در حالی که رهبران کرد خواستار حفظ ساختارهای خود و پیوستن آنها به موازات نهادهای دولتی هستند.
با وجود چالشهای امنیتی و سیاسی، دمشق بر برگزاری انتخابات در نیمه سپتامبر پافشاری دارد. احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه قانون انتخاباتی موقتی تصویب کرده که بر اساس آن دوسوم کرسیهای مجلس ۲۱۰ نفره توسط نهادهای محلی انتخاب و یکسوم دیگر با فرمان ریاستجمهوری منصوب خواهند شد. طبق این قانون، نامزدها باید پیش از مه ۲۰۱۱ تابعیت سوری داشته باشند و هیچگونه ارتباطی با رژیم پیشین یا گروههای «تروریستی» نداشته باشند.
