دستۀ حقوق بشر دربارهٔ لاهور طالبانی: شیوهٔ دستگیری ناقض حقوق بشر است

به گزارش کردپرس سلیمان محسن، سخنگوی دستۀ حقوق بشر، اعلام کرد که دستگیری لاهور طالبانی و اعضای مسلح نیروهای عقرب (دوپشک) توسط نیروهای امنیتی سلیمانیه با خشونت، نقض آشکار حقوق بشر است.

وی افزود که تلاش می‌کنند تا لاهور طالبانی و افراد همراهش در زندان با رعایت کامل حقوق قانونی نگهداری شوند.

وی اشاره کرد که شب ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، گروهی از افراد تحت تعقیب به نام‌های (ل،ج،ب)، (پ،ج،ب) و (ر،ح،غ) توسط نیروهای امنیتی مختلف در منطقهٔ لاله‌زار سلیمانیه دستگیر شدند و در جریان عملیات، درگیری شدیدی به مدت چهار ساعت رخ داد که منجر به کشته و مجروح شدن برخی شد.

دستۀ حقوق بشر تاکید کرد که این حادثه، ناامنی و نگرانی گسترده‌ای در شهر سلیمانیه ایجاد کرده و باعث ترس و اضطراب مردم شده است. این سازمان بر حمایت از راهکارهای قانونی و دیالوگ تأکید کرده و هرگونه خشونت و اقدامات غیرقانونی را محکوم می‌کند.

سلیمان محسن تصریح کرد که دستگیری افراد، باید بر اساس تصمیم اجرایی پلیس و مطابق قوانین باشد، نه با استفاده از زور، سلاح گرم یا خشونت اضافی، و مسئولیت قانونی هر فرد باید توسط دادگاه تعیین شود.

وی همچنین افزود که نگرانی اصلی آن‌ها از انتشار ویدئوها و تصاویر دستگیری‌ها توسط برخی نیروهای امنیتی است که باعث سوءاستفاده رسانه‌ای و بی‌عدالتی علیه افراد دستگیرشده می‌شود و این امر می‌تواند تأثیر منفی بر اعتبار و امنیت منطقه داشته باشد.

دستۀ حقوق بشر حمایت کامل خود را از اجرای تصمیمات قانونی دادگاه‌ها برای تحویل هر فرد تحت تعقیب به مراجع قانونی اعلام کرده و هرگونه دستگیری خارج از چارچوب قانونی را رد می‌کند. همچنین هشدار داد که استفاده مجدد از چنین نیروهایی در درگیری‌ها و حوادث مشابه در آینده، پیامدهای منفی برای اعتبار و ثبات منطقه خواهد داشت.