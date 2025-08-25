آمادگی نیروهای کرد در سایه تهدیدهای ترکیه و افزایش حملات داعش

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد فرود هواپیمای باری آمریکایی در پایگاه «خراب الجیر» در رمیلان، با محمولهای شامل سلاح، مهمات و تجهیزات لجستیکی، تازهترین نشانه تعهد واشنگتن به حفظ سطحی از حضور نظامی در شمالشرق سوریه است. این در حالی است که طی روزهای اخیر چندین کاروان و پرواز مشابه نیز به الحسکه رسیدهاند.
تحرکات اخیر را میتوان در چارچوب تلاشهای آمریکا برای اطمینان از توان دفاعی «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) در برابر تهدیدهای مضاعف داعش و ترکیه ارزیابی کرد.
امنیت شکننده در رقه
دیده بان حقوق بشر سوریه همچنین در گزارش دیگری نوشت: استقرار دهها خودروی زرهی و صدها نیروی SDF در اطراف ورزشگاه «الأسود» در رقه، تصویری از سطح بالای نگرانی امنیتی در این شهر ارائه میدهد. عملیات مذکور که با مسدودسازی مسیرها و استقرار تکتیراندازها همراه بود، بهطور مستقیم متوجه سلولهای مخفی و هستههای یاغی در این منطقه است.
بر هیمن اساس، رخداد اخیر را میتوان بخشی از تلاشهای گستردهتر نیروهای وابسته به اداره خودگردان کردی در سوریه، برای جلوگیری از بازگشت بیثباتی به رقه دانست؛ شهری که سالها پایتخت داعش بود و همچنان از میراث این گروه رنج میبرد.
افزایش حملات داعش در دیرالزور
ترور یک فرمانده سابق SDF در شهرک الجرثی، تنها یکی از دهها حملهای است که در ماههای اخیر توسط داعش صورت گرفته است. طبق آمار SOHR، از ابتدای ۲۰۲۵ تاکنون ۱۶۰ عملیات داعش در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان رخ داده که به کشتهشدن ۷۱ نفر انجامیده است. توزیع جغرافیایی این حملات نشان میدهد که دیرالزور کانون اصلی فعالیت داعش باقی مانده است.
تهدیدات ترکیه و معادلات منطقهای
در حالی که داعش همچنان به تهدیدی جدی برای امنیت داخلی مناطق خودگردان تبدیل شده، حملات شب گذشته ترکیه به نزدیکی سد «تشرین» نشان میدهد که آنکارا همچنان بر فشار نظامی علیه نیروهای کرد اصرار دارد. این دوگانه تهدید – از یکسو داعش و از سوی دیگر ترکیه – نیروهای SDF را در وضعیتی قرار داده که مجبورند همزمان در دو جبهه دفاعی عمل کنند.
مجموعه این تحولات بیانگر آن است که شمال و شرق سوریه در آستانه مرحلهای تازه از ناامنی چندلایه قرار دارد. حمایتهای آمریکا میتواند موقتاً به تقویت توان دفاعی کردها کمک کند، اما حضور داعش در دیرالزور و فشار مستمر ترکیه میتواند آینده سیاسی و امنیتی پروژه خودگردانی را در هالهای از ابهام فرو ببرد.
به گفته کارشناسان، در چنین شرایطی، هرگونه غفلت از بازتعریف استراتژی دفاعی و گفتوگوهای سیاسی فراگیر، خطر فروغلتیدن مناطق کردنشین سوریه به دور تازهای از خشونت و بیثباتی را افزایش میدهد.
