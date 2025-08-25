زریوار در بحران؛ کنفرانسی که به جای نتیجه به اختلاف دامن زد

به گزارش کرد پرس، نخستین کنفرانس ملی مطالعات محیطی دریاچه زریوار مریوان که در اردیبهشت ماه امسال به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد، قرار بود نقطه عطفی در مسیر نجات این تالاب بین المللی باشد؛ اما ۳ ماه پس از برگزاری آن، اختلافات میان مسئولان محلی و محیط زیست استان، پرسش های جدی درباره دستاوردها و شفافیت مالی این رویداد علمی برانگیخته است.

انتقاد فرماندار: هزینه ۱۰۰، خروجی صفر

فرماندار مریوان در گفت وگو با رسانه ها تأکید کرده که جز صرف هزینه، هیچ نتیجه ملموسی از این کنفرانس مشاهده نشده است. نژاد جهانی با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل استانداری، گفت: برگزاری همایش علمی فی نفسه اقدامی مثبت است، اما خروجی آن باید برای مردم شفاف شود؛ تاکنون هیچ برنامه مدون اجرایی از دل این کنفرانس بیرون نیامده است.

او حتی وضعیت اداره محیط زیست شهرستان را «فشل و غیرقابل قبول» توصیف کرده و گفته است که در بازدید میدانی از اداره، «بی نظمی و بوی تعفن» نشان دهنده ضعف مدیریتی جدی است.

دفاع محیط زیست: سرمایه علمی باقی می ماند

در مقابل، اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان این انتقادات را «غیرعلمی و غیرمنصفانه» دانسته و اعلام کرده دستاوردهای کنفرانس شامل مقالات علمی، پیشنهادهای کاربردی در حوزه مدیریت پسماند، رسوب گذاری و تصفیه پساب بوده است.

به گفته این اداره کل، کنفرانس بستری برای همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی ایجاد کرده و «سرمایه ای علمی و ماندگار» به شمار می آید. محیط زیست استان همچنین تأکید کرده که تنها نقش تسهیل گری داشته و اعتبار همایش مستقیماً به دانشگاه کردستان منتقل شده است. این نهاد ضمن انتقاد از «تغییر موضع» فرماندار مریوان هشدار داده که اتهامات مطرح شده می تواند شائبه های خاصی را ایجاد کند.

زریوار؛ تالابی با چندین متولی و بی سرانجامی پروژه ها

در حالی که جدال میان مسئولان بر سر کنفرانس ادامه دارد، دریاچه زریوار همچنان با بحران های متعدد دست و پنجه نرم می کند؛ موانع بتنی موسوم به نیوجرسی که سال ها پیش با بودجه سفر ریاست جمهوری برای تعیین حریم تالاب تهیه شدند، همچنان بلااستفاده در حاشیه شهر رها شده اند و به معضلی شهری بدل شده اند.

از سوی دیگر، پروژه کمربندی غربی مریوان که تأثیر مستقیم بر حریم دریاچه دارد، همچنان بلاتکلیف است و پرسش جدی این است که چرا در این مدت سازوکار مناسبی برای حفاظت از تالاب طراحی و اجرا نشده است.

نماینده مجلس: زریوار قربانی بی مدیریتی است

امید کریمیان، نماینده مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، نیز از وضعیت کنونی انتقاد کرده و گفته است: امور آب، محیط زیست، شهرداری و گردشگری هر کدام خود را متولی زریوار می دانند اما نتیجه این چندگانگی، بی عملی و بی توجهی بوده است؛ سال هاست طرح های مطالعاتی انجام می شود اما به عمل منجر نشده و در بایگانی خاک می خورند.

او هشدار داده که با ادامه این روند، منابع طبیعی، جنگل ها و حتی حیات تالاب بیش از گذشته آسیب خواهد دید.

هزینه های بدون اثر، زریوار در مسیر نابودی

کنفرانس ملی زریوار با شعار نجات تالاب برگزار شد، اما آنچه امروز برجای مانده، ابهام در هزینه کرد بودجه، نبود خروجی اجرایی و تشدید اختلافات میان مسئولان محلی و استانی است.

این جدال در حالی رخ می دهد که زریوار، این میراث طبیعی و زیست محیطی ارزشمند، با بحران های واقعی دست و پنجه نرم می کند؛ از رسوب گذاری و ورود فاضلاب گرفته تا فقدان مدیریت واحد و رهاشدن پروژه های نیمه تمام.

واقعیت این است که زریوار بیش از کنفرانس و مقاله، به اراده مدیریتی و اقدام عملی نیاز دارد؛ مردم مریوان از مسئولان انتظار دارند به جای رزومه سازی و فرافکنی، پاسخگوی هزینه های انجام شده و وضعیت نابسامان تالاب باشند و پیش از آنکه دیر شود، برنامه ای واقعی برای نجات این نگین آبی کردستان تدوین و اجرا کنند.