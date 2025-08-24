به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان، ۵ پروژه شامل زمین‌های چمن مصنوعی مینی‌فوتبال با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

وی با اشاره به دو پروژه آماده کلنگ‌زنی، افزود: در این هفته عملیات اجرایی سالن چندمنظوره ورزشی در روستای خورخوره شهرستان بیجار و همچنین سالن تخصصی آموزش و استعدادیابی در شهر سنندج آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کردستان با بیان اینکه شعار هفته دولت امسال «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» است، اظهار کرد: تلاش مجموعه ورزش و جوانان استان بر این است که برنامه‌های هفته دولت با شکوه و اثرگذاری بیشتری برگزار شود.

خاکی از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به مناسبت هفته دولت خبر داد و ادامه داد: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای انقلاب اسلامی، دیدار با خانواده معظم شهدای ورزشکار، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف و میزبانی از رویدادهای قهرمانی کشور از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

وی یادآورشد: برگزاری دیدار جامعه ورزش و جوانان با ائمه جمعه و مسئولان ارشد استان، نشست‌های گفت‌وگوی جوانان با مدیران، اجرای دوره‌های آموزشی و تبیینی، تجلیل از کارکنان نمونه و کلنگ‌زنی چند طرح ورزشی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کردستان از افتتاح مراکز مشاوره جوانان در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و بیان کرد: با همراهی مسئولان و حمایت دولت سیزدهم، بتوان گام‌های مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه ورزش و جوانان استان کردستان برداشت.