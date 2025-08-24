ورود اولین محموله بزرگ رویه جدید تجارت مرزی به ارومیه

به گزارش کردپرس، این محموله وارداتی از رویه جدید تجارت مرزی مجموعا ۴۵۰۰ تن برنامه ریزی شده است که اولین محموله آن شامل ۴۷۵ تن نخود لپه‌ای است از مبدا هندوستان بارگیری و جهت ترخیص گمرکی؛ وارد آذربایجان غربی شده تا پس از ترخیص در اختیار کارگاههای تولیدی جهت فرآوری قرار می گیرد.

سخاوت خیرخواه سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در این باره اظهار کرد: طبق این قانون واردات ۸۷ گروه کالایی با شرایط خاص مجاز شناخته شده که یکی از این گروه‌ها حبوبات است.

او ادامه داد: این محموله با هدف رفع کمبودهای موجود توسط یکی از تجار استان برای واردات ۴۵۰۰ تن نخود برنامه‌ریزی شده است که نخستین محموله آن وارد استان شده و بقیه نیز به تدریج وارد می شود.

سخاوت با بیان اینکه اکنون ۴۸ کارگزار فعال در استان آماده اجرای این رویه هستند و سهمیه استانی ما برای امسال ۴۵۰ میلیون دلار تعیین شده است، گفت: در صورت تکمیل واردات تا پایان سال، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال منفعت اقتصادی برای استان بویژه برای مرزنشینان سه شهرستان سردشت، پیرانشهر و میرآباد به همراه دارد.

او اضافه کرد: ۶ درصد ارزش کالا به صورت مستقیم به مرزنشینان تعلق می‌گیرد و ۵ درصد نیز در قالب مالیات بر ارزش افزوده گمرکی در زیرساخت‌های منطقه هزینه می‌شود.

خیرخواه هدف اصلی از جذب سهمیه استانی در تجارت مرزی را بهره‌مندی مرزنشینان و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی اعلام کرد و گفت: مواد اولیه وارداتی می‌تواند نیاز کارگاه‌های خرد و صنایع کوچک استان از جمله کارگاه‌های نخودپزی و تولید لپه استان و نیز شهرستان‌هایی همجوار نظیر آذرشهر و ممقان را تأمین کرده و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد محلی ایجاد کند.