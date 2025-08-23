بە گزارش کردپرس، یادداشت انتقادی علی حمەصالح رئیس جنبش موضع میهنی بە شرح زیر است:
سی و چهار سال است که چنین میاندیشند: نباید ارتشی ملی وجود داشته باشد، نباید دادگاهی برای همه باشد! باید رسانە ویژه خودشان باشد، هر نقض قانونی برای خودشان مباح است. هیچکسی از مسئولان هرچه در دوران قدرت کرده باشد، به دادگاه سپرده نمیشود!
کدام مسئول فاسد، ظالم، کردکُش و بدرفتار به دادگاه سپرده شد؟!
میتوانند به میل خود قاچاق کنند، زمین بخرند و بفروشند، سران قبیله را بخرند! نفت را بفروشند و چپاول کنند، آن را «دستاورد ملی» بنامند!
هر دو طرف نیروی زیادی دارند؛ میتوانند همه را سرکوب کنند! میتوانند مردم را آواره شهر و کشور کنند، تحویل دادگاه دهند و به میل خودشان مجازات کنند.
اکنون میلیاردها دلار کە حق ملتی بیحقوق است... هرچه بخواهید میکنید! میلیاردها دلار را به خارج منتقل میکنید...
رسانههای بزرگ در اختیار دارید؛ تنها کارشان نمایش تصویری جعلی از شماست...
بە آن پادشاهی میمانید که جامه و لباس نداشت؛ اطرافیانش همیشه از زیبایی لباس و پوشش او سخن میگفتند...
شما همه نهادهای حاکمیت و دولتداری را نابود کردهاید! اما رسانههایتان از «پیشرفت» شما در حکمرانی میگویند!
خوشحال نباشید...
در تاریخ بنگرید، آنان که مثل شما بودند چگونه نامشان از تاریخ پاک شد، چگونه نیرویی که برای سرکوب مردم بهکار بردند به دشمنی علیهشان بدل شد!
سیاستمدار باهوش کسی است که ارتش و دادگاه ملی برای حفاظت از میهنش تأسیس کند...
ماجرای سقوط شاه ایران وقتی اطرافیانش دستگیر شدند، نگران بودند و گفتند: زندان ما خیلی بد است، قوانین ناعادلانهاند!
قاضی دادگاە انقلاب و زندان را شما برای ما ساختید و قوانین هم همان قوانین بود که برای دستگیری ما استفاده کردید...
شمایید که میهن و نهادهای ملی، ارتش و نیروهای امنیتی، دستگاه اطلاعاتی، نفت و زمین و مرزها را ملک شخصی خود میدانید، نه دارایی ملی. پس بزرگترین خیانتکاران شمایید که میهن را از دستاوردهایش تهی میکنید.
شما در تاریخ همچون افرادی و نیروهایی ثبت خواهید شد که بزرگترین نقش را در سقوط ملت کرد، نابودی هویت ملی و غارت داراییهای کشور داشتند.
وقتی میهن و هویت ملی و نهادهای ملی را ویران کنید، دهها سال این ملت را از اهداف تاریخی خود دور میسازید؛ هرچه قدرت، پول، کرسی و دادگاه داشته باشید... همه را صرف خود میکنید.
بدتر از شماها، کسانیاند که دنبالەرو شما هستند... سرگرم نابودی میهن و متلاشی کردن نهادهای ملی شدند و به این ویرانگری افتخار میکنند؛ زیر نام «دادگاه» و «حاکمیت قانون» سرگرم قانونشکنیاند! با میلیشیا ارتش ملی را میکشند.
میدانم مبارزه مدنی و سیاسی در سایه چنین نظامی بسیار دشوار است؛ میدانم هر لحظه هر کسی را کە ارادە کنید قادرید بازداشتش کنید و هر اتهامی به ما بچسبانید... اما باید در این مرحله تصمیم به تداوم بگیریم. خالی گذاشتن این میدان و سکوت در برابر بیعدالتی هرگز انتخاب درستی نیست.
