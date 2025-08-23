مفقود بودن بیش از دە فرد در درگیری لالەزار؛ جستجو برای یافتن و شناسایی اجساد

بە گزارش کردپرس شامگاه ۲۱ به ۲۲ اوت، نیروهای اتحادیه میهنی به هتل لاله‌زار ـ محل اقامت لاهور شیخ جنگی و خانواده‌اش ـ یورش بردند. پس از سه ساعت درگیری مسلحانه، لاهور شیخ جنگی و برادرش پولاد بازداشت شدند.

یک منبع مطلع به «وشه» گفت تاکنون آمار رسمی از زخمی‌ها و کشته‌شدگان درگیری لاله‌زار منتشر نشده، اما می‌دانند که شمار زیادی از نیروهای دوپشک (عقرب) هنوز سرنوشت نامعلومی دارند.

به گفته او، روشن نیست که آیا این افراد جان باخته‌اند یا همراه دو بازداشتی دیگر به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

از سوی دیگر، یکی از کارکنان بیمارستان شهر سلیمانیه به «وشه» گفته است که صبح روز حادثه، همه کارکنان به دلیل تعداد بالای مجروحان فراخوانده شدند.

وی افزود: تیمی ویژه مأمور شد که از خروج اطلاعات جلوگیری کند، اما آشکار است که از هر دو طرف شمار زیادی مجروح شده‌اند.

با توجه به ساختار پیچیده هتل لاله‌زار که چندین ورودی دارد، پیش‌بینی می‌شود درگیری‌های اتاق‌به‌اتاق در داخل هتل تلفات قابل توجهی برجای گذاشته باشد.

همچنین آراس شیخ جنگی امروز اعلام کرد که اجساد چند نفر بر اثر آتش‌سوزی در داخل لاله‌زار شناسایی نشده باقی مانده و عملاً گزارش «وشه» را تأیید کرد.

با این حال، سامان شیخ لطیف، سخنگوی اداره بهداشت سلیمانیه، به رسانه نزدیک به بافل طالبانی گفت تاکنون ۱۹ مجروح به بیمارستان‌های شهر منتقل و همگی تحت درمان قرار گرفته‌اند. به گفته او، حال عمومی آنان خوب بوده و برخی نیز پس از مداوا مرخص شده‌اند.

در همین راستا سازمان‌های مدافع حقوق بشر و علی حمه‌صالح، عضو دفتر سیاسی جنبش تغییر، خواستار روشن شدن سرنوشت آنان شدند.

بیش از ۴۸ ساعت پس از رویداد لاله‌زار، هنوز سرنوشت بسیاری از همراهان لاهور شیخ جنگی نامعلوم است و هیچ آمار رسمی از کشته‌ها اعلام نشده است.

علی حمه‌صالح گفت خانواده‌های زیادی با او تماس گرفته‌اند که نمی‌دانند فرزندان و بستگانشان در لاله‌زار کشته یا بازداشت شده‌اند. او تأکید کرد که سرنوشت همگی باید روشن شود.

به گفته وی، بیشتر این افراد جوانان بیکار اقلیم بوده‌اند که به‌عنوان نیروهای رسمی در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بودند و اکنون خانواده‌هایشان از کشته شدن ۲۰ تا ۳۰ نفر سخن می‌گویند.