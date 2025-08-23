بە گزارش کردپرس شارپرس به نقل از یک منبع در بغداد گزارش داد: «این هیأت که به دستور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به سلیمانیه اعزام می‌شود، مستقیماً به منطقه دباشان خواهد رفت تا برای میانجی‌گری و کاهش تنش میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی تلاش کند.»

بر اساس اطلاعات شارپرس، دولت عراق در تلاش است اختلاف میان بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، و لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق، از طریق گفت‌وگو و مسیرهای قانونی حل‌وفصل شود.

ناظران سیاسی معتقدند نگرانی اصلی مقامات بغداد این است که این درگیری‌ها گسترش یافته و شعله آن به شهرهای عراق نیز برسد، چرا که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در حال حاضر بسیار شکننده و بی‌ثبات است.