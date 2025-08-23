به گزارش کردپرس روزنامۀ الشرق الاوسط در شماره روز شنبه ۲۳ آگوست ۲۰۲۵ خود با تیتر «جنگ پسرعموهای متخاصم در سلیمانیه که سالها منافع امنیتی و سیاسی را تقسیم کرده بودند» گزارش داد: «ساکنان سلیمانیه از درگیری خونینی که در شهرشان رخ داد شوکه شدند.»
در ادامه آمده است: «ساکنان سلیمانیه از یک درگیری خونین شوکه شدند که در آن هم نیروهای امنیتی دولتی و هم حزبی حضور داشتند؛ پیش از آنکه آشکار شود این درگیری بخشی از نزاع میان پسرعموهای خانواده جلال طالبانی، رئیسجمهور فقید عراق، بوده است.»
این روزنامه در تشریح جزئیات درگیری نوشت: «از عصر پنجشنبه تا صبح جمعه، صدور حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی، پسرعموی بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، به درگیری و محاصره دراماتیک یک هتل در مرکز شهر منجر شد که نهایتاً با بازداشت شیخ جنگی، یکی از چهرههای برجسته حزب، پایان یافت.»
در خصوص تلفات انسانی این درگیری خونین آمده است: «در نتیجه این درگیریها دستکم سه نفر کشته و نزدیک به ۲۰ نفر زخمی شدند. همزمان، ستونهای دود از مرکز شهر بالا رفت و نیروهای امنیتی تمامی ورودیهای سلیمانیه را مسدود کردند.»
به نوشته الشرق الاوسط: «نیروهای امنیتی محل انتقال شیخ جنگی و دو برادرش را فاش نکردهاند، اما روشن شده است که لاهور شیخ جنگی و برادران بازداشتشدهاش احتمالاً با چند سال زندان روبهرو شوند، زیرا به طراحی طرحهایی برای برهم زدن ثبات امنیتی متهم شدهاند.»
ناظران سیاسی این عملیات را آشکارکننده شکاف عمیق درون حزب او در سلیمانیه میدانند؛ شکافی میان برادرانی است که با هم دشمن شدەاند در حالی که سالها منافع امنیتی و سیاسی را میان خود تقسیم کرده بودند.
