ازسرگیری فعالیت شرکت آمریکایی هانت اویل در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس به نقل از رویترز، شرکت آمریکایی هانت اویل اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در اقلیم کردستان عراق از سر گرفته است؛ این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که نزدیک به یک ماه پیش، یکی از میادین نفتی این شرکت در استان دهوک هدف حمله پهپادی قرار گرفت و تولید آن متوقف شد. سخنگوی شرکت گفت انتظار می‌رود تولید تا پایان ماه جاری میلادی به سطح عادی بازگردد.

ماه گذشته چندین میدان نفتی در اقلیم کردستان، از جمله تأسیسات متعلق به هانت اویل و شرکت نروژی DNO، هدف حملات پهپادی ناشناس قرار گرفتند؛ حملاتی که موجب توقف موقت فعالیت و کاهش تولید روزانه نفت در منطقه شد. شرکت نروژی DNO نیز در روزهای اخیر از ازسرگیری فعالیت در میادین خود خبر داده است.

اقلیم کردستان که بخشی از نفت عراق را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کند، طی ماه‌های اخیر با افزایش تهدیدهای امنیتی علیه زیرساخت‌های انرژی روبه‌رو بوده است. کارشناسان می‌گویند ادامه این حملات می‌تواند بر صادرات نفت اقلیم و درآمدهای دولت محلی تأثیر منفی بگذارد.