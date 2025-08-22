پیامدهای بازداشت لاهور شیخ جنگی

به گزارش کردپرس، روزنامه نشنال در اشاره به بازداشت پر حاشیه لاهور شیخ جنگی، از رهبران سابق حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق نوشت: بازداشت لاهور شیخ جنگی (طالبانی)، رهبر جبهه خلق و از چهرههای سرشناس اپوزیسیون در اقلیم کردستان، پس از درگیریهای شدید در سلیمانیه، بهعنوان بخشی از جنگ قدرت درون اتحادیه میهنی و روند گستردهتر حذف مخالفان سیاسی تفسیر میشود؛ روندی که میتواند ثبات اقلیم را در ماههای آینده شکنندهتر کند.
به نوشته این روزنامه مهم ترین پیامدهای این اتفاق مهم به این صورت است:
۱ـ تشدید کشمکشهای درونحزبی در اتحادیه میهنی کردستان
نشنال بازداشت لاهور را مستقیماً به نزاع قدرت دیرینه میان او و پسرعمویش، بافل طالبانی، مرتبط دانسته است. این دستگیری عملاً به سود بافل تمام میشود و شکاف درونی اتحادیه میهنی را عمیقتر خواهد کرد.
2. انزوای سیاسی و حذف از صحنه قدرت
به نقل از مشاور ارشد ریاست اقلیم، لاهور ممکن است با «انزوای سیاسی، فروپاشی نیروهای تحت امر و حتی اخراج از اقلیم کردستان» روبهرو شود. این به معنای محدود شدن نقش او در معادلات آینده و تضعیف جبهه خلق بهعنوان یک جریان تازهتأسیس اپوزیسیون است.
3. تأثیر بر ثبات اقلیم کردستان
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان در بیانیهای تأکید کرد که این درگیریها امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند. بازداشت لاهور و تداوم برخورد امنیتی با مخالفان میتواند به نارضایتی عمومی دامن بزند و جوانان معترض را بیشتر به خیابانها بکشاند.
4. الگوی تکراری برخورد با مخالفان
نشنال یادآوری میکند که این دومین بازداشت چهره اپوزیسیون در کمتر از دو هفته است؛ پیش از آن شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، دستگیر شد. چنین روندی از دید این رسانه نشان میدهد که فضای سیاسی اقلیم به سمت محدود کردن فعالیت احزاب و رهبران منتقد میرود.
5. ابهام حقوقی و اتهامات نامشخص
دادگاه سلیمانیه تنها به صدور حکم بازداشت به دلیل «جرائم» اشاره کرده، بیآنکه جزئیات را منتشر کند. این ابهام، شبهه سیاسی بودن پرونده را افزایش میدهد و میتواند به بحثهای تازهای درباره استقلال دستگاه قضایی در اقلیم کردستان دامن بزند.
بهطور کلی، نشنال بازداشت لاهور شیخ جنگی را نهتنها یک برخورد قضایی، بلکه بخشی از جنگ قدرت درون اتحادیه میهنی و روند گستردهتر حذف اپوزیسیون در اقلیم کردستان تفسیر میکند؛ روندی که میتواند ثبات سیاسی اقلیم را در ماهها
ی آینده شکنندهتر سازد.
