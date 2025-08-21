به گزارش کردپرس، شرکت نفت و گاز DNO نروژ گزارش مالی سه‌ ماه خود را منتشر کرد و اعلام کرد که درآمدهایش با رشد ۳۷ درصدی به ۲۵۸ میلیون دلار رسیده و سود عملیاتی آن نیز با افزایش ۲۰۶ درصدی به ۸۶ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، تولید خالص نفت شرکت در این بازه زمانی با رشد ۱۰ درصدی به ۹۲ هزار و ۶۰۰ بشکه در روز رسید که از این میزان، ۵۶ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز از اقلیم کردستان، ۳۳ هزار و ۳۰۰ بشکه از دریای شمال و ۳۲۰۰ بشکه از آفریقای غربی بوده است.

در این گزارش تأکید شده است که باوجود توقف برخی پروژه‌های تعمیراتی و باقی ماندن نگرانی‌های امنیتی پس از حملات پهپادی به میادین نفتی تحت مدیریت DNO در اقلیم کردستان، تولید کل شرکت بر پایه عملیات آزمایشی به ۵۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است؛ رقمی که تقریباً به‌طور مساوی میان میدان‌های تاوکه و پیشخابور تقسیم شده است.

مدیر اجرایی DNO اعلام کرد: «با تداوم تولید پرقدرت، ما همچنان توانسته‌ایم ارزش نقدی بیشتری برای سهام‌داران ایجاد کنیم؛ از طریق افزایش سود تقسیمی هم‌زمان با انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها.»