حلبچه ی شهید دو شهید دیگر تقدیم کرد

بر اساس اعلام زانیار عمر، سخنگوی امداد و نجات حلبچه، روز یکشنبه یک داوطلب جوان به نام آری مختار در جریان کمک به نیروهای آتشنشانی جان باخت و روز دوشنبه نیز محمد شیخ حیدر، یکی از نیروهای پلیس جنگلبانی و محیط زیست، هنگام مهار آتشسوزی به شهادت رسید.
به گفته مقامات محلی، این آتشسوزی علاوه بر خسارت جانی، دهها هزار کیلومتر از جنگلها و پوشش گیاهی شرق استان حلبچه را نابود کرده و سه روستا را نیز در بر گرفته است.
نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، شامگاه دوشنبه با انتشار پیامی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، این دو شهروند را «شهدای محیط زیست حلبچه و کردستان» نامید و اعلام کرد برای ادای احترام به جانباختگان، دو روز عزای عمومی در استان حلبچه اعلام میشود.
به گفته وی، در این مدت پرچم اقلیم کردستان در تمام ادارات دولتی نیمهافراشته خواهد بود و تمامی جشنها و مراسم شادی لغو میگردد.
همچنین وزیر داخله اقلیم کردستان از پیگیری مستمر مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم، برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد که نهادهای دولتی تمامی اقدامات لازم را برای بازگشت اوضاع به حالت عادی انجام خواهند داد.
استاندار حلبچه در پایان پیام خود از مردم خواست در فصل گرما نسبت به خطرات آتشسوزی هشیار باشند و با رعایت نکات ایمنی مانع تکرار چنین فجایعی شوند.
آتشسوزی گسترده در جنگلها و مراتع استان حلبچه که از روز یکشنبه 1404/5/26 آغاز شد و شامگاه دوشنبه ۲۸ مرداد تحت کنترل درآمد، تاکنون جان دو نفر را گرفته است.
