به گزارش کردپرس، براساس این گزارش با توجه به افزایش دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، روز شنبه یکم شهریور ماه تمامی ادارات دولتی در استان به‌صورت دورکاری و مهدکودک ها، آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌های آذربایجان‌غربی نیز غیرحضوری و آموزش در بستر فضای مجازی خواهد بود.



همچنین اماکن و باشگاه‌های ورزشی دولتی و بخش خصوصی نیز تعطیل خواهد بود.



لازم به ذکر است دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و درمانی تعطیل نبوده و بانک‌ها در شهرستان‌های مختلف استان به صورت شعب منتخب فعال خواهند بود و بقیه ادارات به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.



شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان‌غربی در پایان از همراهی مردم استان در توجه به صرفه جویی قدردانی کرده و امیدواریم با همراهی مردم شاهد کاهش ناترازی های انرژی در استان باشیم .



