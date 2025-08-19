۹ همت اعتبار برای تکمیل طرح های نیمه تمام کشاورزی کردستان نیاز است

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با رسانه ها، گفت: طرح هایی که پیشرفت فیزیکی آن ها بین ۲۰ تا ۹۰ درصد متغیر بوده و به دلیل کمبود منابع مالی و موانع اجرایی به سرانجام نرسیده اند.

وی با تأکید بر اهمیت راه اندازی این پروژه ها در رونق اقتصادی کردستان، افزود: اتمام این طرح ها می تواند زمینه ساز ایجاد بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در کردستان شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: هر پروژه بسته به ظرفیت خود قابلیت اشتغال زایی برای یک تا ۱۰ نفر را دارد و در مجموع نقش بسزایی در تثبیت جمعیت روستایی و توسعه کشاورزی خواهد داشت.

نقشبندی با اشاره به ضرورت همراهی مسئولان استانی و نمایندگان مردم در مجلس، خواستار توجه ویژه به تأمین اعتبار این طرح ها شد و ادامه داد: با تکمیل این پروژه ها، علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، می توان به تحول اقتصادی در بسیاری از مناطق استان امیدوار بود.

وی توسعه و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری را از اولویت های اصلی جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد و یادآور شد: از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تکمیل این طرح ها استقبال و با جدیت حمایت می کنیم.