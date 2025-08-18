۲۳۷ میلیارد تومان طرح صنعتی در کردستان افتتاح می شود

به گزارش کرد پرس، بختیار خلیقی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به طرح های شاخص قابل افتتاح در هفته دولت سال جاری، گفت: در این ایام ۶ طرح صنعتی و تولیدی در شهرهای سقر، بانه، مریوان و دهگلان با اشتغال زایی مستقیم ۱۹۲ نفر به بهره برداری می رسد.

وی اظهار کرد: واحد تولیدی آب معدنی ساری باوا با ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن آب معدنی با سرمایه گذاری ۳۴ میلیارد تومانی بخش دولتی و ۶۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی یکی از این طرح ها است که برای ۲۲ نفر نیز شغل ایجاد می کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان افزود: شرکت پاک پلیمر کردستان نیز دیگر طرحی است که در سقز به بهره برداری می رسد و ۴۶ میلیارد تومان اعتبار بخش خصوصی برای آن صرف شده و ظرفیت تولید سالانه آن ۳ هزار تن بوده و برای ۱۵ نفر ایجاد اشتغال می کند.

خلیقی ادامه داد: ۲ واحد تولیدی آفتاب درخشان و بهین الکتریک در بانه نیز از دیگر طرح هایی است که در هفته دولت از آنها بهره برداری شده و به ترتیب برای آنها ۳۴ و ۴۰ میلیارد تومان صرف شده و برای ۱۳۰ نفر اشتغالزایی دارد.

وی یادآور شد: واحد تولیدی انواع کلوچه نیز با ظرفیت یک هزار تن در سال در دهگلان قرار است به بهره برداری برسد که با صرف ۱۴ میلیارد تومان اعتبار بخش خصوصی و ۲ میلیارد تومان اعتبار بخش دولتی برای ۲۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: در مریوان نیز یک واحد دیگر به بهره برداری می رسد که ظرفیت تولید سالانه آن ۲ هزار تن در سال است و با سرمایه گذاری ۷ میلیارد تومانی برای ۵ نفر اشتغالزایی می کند.