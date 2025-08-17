کشمش ها بر سر بنای مدرسه ٢٢ بهمن ارومیه ادامه دارد

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه از جمله بناهای ثبت ملی استان بوده و در پرونده ثبتی، این مدرسه با کاربری موزه مدرسه به ثبت رسیده است، اظهار کرد: چندین بار از اداره‌کل آموزش و پرورش استان طی نامه درخواست شده اقلام موزه‌ای مربوط به آموزش و پرورش، تحویل موزه شهر ارومیه شده و موزه مدرسه نیز در این بنای تاریخی راه‌اندازی شود.

او اضافه کرد: اینکه مالکیت مدرسه ۲۲ بهمن دست کدام ارگان باشد اهمیت چندانی ندارد بلکه مهم این است که از این بنای تاریخی به غیر از کاربری موزه‌ای استفاده دیگری نمی توان کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: ۱۲ میلیارد تومان برای احیای این بنای تاریخی توسط اداره کل میراث فرهنگی هزینه شده و در اولین سال بازگشایی موزه شهر ارومیه، این موزه بعد از تخت سلیمان، قره‌کلیسا و باغچه‌جوق در مکان چهارم پربازدیدترین بناهای تاریخی استان در ایام نوروز قرار گرفت.

صفری گفت: اگر پروژه احیا و مرمت بناهای اراضی ثبت ملی لشکر ۶۴ ارومیه به طور کامل اجرا شود این مکان به یکی از جاذبه‌های گردشگری ارومیه تبدیل خواهد شد که مطالعات آن توسط دانشگاه شهید بهشتی انجام شده و قرار است در آن یک باغ‌موزه، موزه منطقه‌ای آذربایجان و ... در این اراضی ایجاد شود،

مدیر کل میراث فرهنگی استان ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از دستگاه‌ها از جمله اتاق بازرگانی ارومیه و.... خواهان مرمت یکی از بناهای اراضی لشکر ۶۴ ارومیه هستند، اگر پروژه عمارت خورشید با یک روند عادی از نظر تخصیص اعتبار و ...اجرایی می‌شد شاید چندین سال طول می‌کشید تا این بنای تاریخی به بهره‌برداری برسد، اما در کمتر از ۳ ماه این پروژه با تلاش شبانه‌روزی و همت جهادی و با کار سه شیفته مرمت و به مرحله افتتاح رسید.

او تصریح کرد: محصور نبودن این بنا باعث شده است که مردم بتوانند به راحتی از محوطه آن نیز استفاده کنند.با مساعدت و دستور استاندار آذربایجان غربی و همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تامین اعتبار به موقع و همکاری شهرداری ارومیه در محوطه سازی آن شاهد یک کار بی‌نظیر در سرعت اجرا وکیفیت در حوزه کارهای مرمتی و میراثی استان آذربایجان غربی بودیم.

به گزارش کردپرس، هفته گذشته -مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در یک نشست خبری گفته بود: در دوره استاندار قبلی مدرسه ٢٢ بهمن ارومیه از طرف میراث فرهنگی پیشنهاد می‌شود تا به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد ولی مسئولان وقت آموزش و پرورش این واگذاری را امضا نمی‌کنند چون مخالف واگذاری بودند و ما هم همچنان مخالفیم .

علی اکبر صمیمی حتی خواهان بازگرداندن این مدرسه به آموزش و پرورش شد و تصریح کرد: براساس بند ز تبصره ۱۰ آمده است که هر ارگانی که ساختمان‌های آموزش و پرورش را به هر دلیلی تصرف کند، مکلف به بازگرداندن آن ساختمان‌ها به این نهاد است. ما از حقوقدان‌ها دعوت کردیم تا از نظر حقوقی و قانونی از این مسأله دفاع کرده و این مدرسه و سایر مدارس را هم که ادارات دیگر تصرف کردند، دوباره به آموزش و پرورش بازگردانیم.

تیرماه سال گذشته سید عزت الله ضرغامی در حاشیه رونمایی اتمام مرمت مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه به همراه استاندار سابق گفته بود: مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه بعدا پردیس موزه ای خواهد شد و کمتر نمایشگاه صنایع دستی در سطح کشور در این ابعاد و به این صورت دایر شده است.

پیش از آن نیز مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از راه اندازی ٣موزه تخصصی ورزش، مدرسه و تاریخ در مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن ارومیه خبر داده بود.

با همه اینها آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنان مخالف واگذاری این مدرسه تاریخی است.