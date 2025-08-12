مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی استان ۳.۸۶متر و میانگین کشور ۵.۲ متر است، اظهار کرد: در برنامه هفتم باید این سرانه به بالای ۶ متر برسد؛ هر چند بین آمار آموزش و پرورش به عنوان دستگاه بهره‌بردار و نوسازی مدارس یک تفاوت است .

صمیمی ادامه داد: در کیفیت بخشی آموزشی هم که در ردیف سیاست‌های دولت است، برای رسیدن به مدارس تراز ، باید ۱۰ درصد عوامل مدارس دولتی و ۴۰ درصد مدارس غیردولتی را آموزش دهیم. دوره‌های مختلفی در استان در حال برگزاری است و قرار است تحولی عظیم در آموزش کودکان و نوجوانان رخ دهد.

افزایش ۳۰ درصدی شهریه مدارس غیردولتی

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی شهریه مدارس غیردولتی اظهار کرد: دلیل این افزایش شهریه ناتوانی این مدارس در تامین هزینه‌ها و در نتیجه ادامه فعالیت بود.

او با بیان اینکه دولت برای ترغیب مدارس غیردولتی اقدام به سطح بندی مدارس در چهار گروه کرد، گفت: گفتنی است که هیچ شهری را در گروه الف قرار ندادیم. بلکه ٥ شهر بزرگ استان در گروه ب و چندین مدرسه در سطح بعدی قرار گرفتند و هم اکنون ۱۳درصد دانش‌آموزان استان ما در مدارس غیردولتی در حال تحصیل هستند.

هر ارگانی ساختمان‌های آموزش و پرورش را تصرف کند، مکلف به بازگرداندن آن است

او با بیان اینکه املاک آموزش و پرورش نماد فرهنگی در استان است، تاکید کرد: مدرسه ۲۲ بهمن قبلاً موزه آموزش و پرورش بود و تمام اشیایی که در این موزه وجود داشت متعلق به فرهنگیان و تاریخ این نهاد در استان بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: در دوره استاندار قبلی با این تصور که این مکان مورد استفاده آموزش و پرورش نیست از طرف میراث پیشنهاد می‌شود به عنوان موزه ارومیه مورد استفاده قرار گیرد و مسئولان وقت آموزش و پرورش این واگذاری را امضا نمی‌کنند چون مخالف واگذاری بودند و ما هم همچنان مخالفیم .

او تصریح کرد: براساس بند ز تبصره ۱۰ آمده است که هر ارگانی که ساختمان‌های آموزش و پرورش را به هر دلیلی تصرف کند، مکلف به بازگرداندن آن ساختمان‌ها به این نهاد است.

صمیمی بیان کرد: ما از حقوقدان‌ها دعوت کردیم تا از نظر حقوقی و قانونی از این مسأله دفاع کرده و این مدرسه و سایر مدارس را هم که ادارات دیگر تصرف کردند، دوباره به آموزش و پرورش بازگردانیم.

فروش زمین ۱۷هزار متری آموزش و پرورشبه یکی از دستگاه‌های دولتی/ درصدد بازپسگیری هستیم

او ادامه داد: پلاک ۴۲ شهید بهشتی با زمین ۱۷هزار متری آموزش و پرورش را به یکی از دستگاه‌های دولتی فروختند و ما درصدد بازپس گیری آن از آن اداره هستیم چرا که بیش از سه همت ارزش آن زمین است، همچنین درصددیم در مولدسازی این زمین را پس از بازگرداندن به فروش برسانیم تا بتوانی از این طریق هزار و ۵۰۰ کلاس درس بسازیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی با انتقاد از اینکه ۷.۷ میلیارد تومان اعتبار برای طرح شهید عجمیان اعتبار اختصاص داشته شده است، بیان کرد: ۲ هزار و ۳۰۰ کلاس درس در ۵۱۷ مدرسه باید امسال رنگ آمیزی شود ولی تا امروز این اتفاق نیافتاده است.

به گزارش کردپرس، تیرماه سال گذشته سید عزت الله ضرغامی در حاشیه رونمایی اتمام مرمت مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه به همراه استاندار سابق گفته بود: مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه بعدا پردیس موزه ای خواهد شد و کمتر نمایشگاه صنایع دستی در سطح کشور در این ابعاد و به این صورت دایر شده است.

پیش از آن نیز مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از راه اندازی ٣موزه تخصصی ورزش، مدرسه و تاریخ در مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن ارومیه خبر داده بود.

با همه اینها آموزش و پرورش آذربایجان غربی مخالف واگذاری این مدرسه تاریخی است.