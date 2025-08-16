پیام تبریک نچیروان بارزانی به مناسبت یادبود ۷۹ سالگی تأسیس حزب دموکرات کردستان

به گزارش کردپرس متن پیام نچیروان بارزانی به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده و مهربان
به مناسبت یادبود هفتادونهمین سالگرد تأسیس حزبمان، حزب دموکرات کردستان، با احترام و بزرگداشت بارزانی جاویدنام، بنیانگذار حزب و رهبر معنوی مردم کردستان و تمامی قهرمانان، مبارزان و پیشمرگههای فداکاری که با جانفشانی در راه آزادی کردستان، جان خود را هدیه کردند، یادشان را گرامی میداریم. سر تعظیم و احترام در برابر روح پاکشان فرود میآوریم و سلامی به خانوادهها و یارانشان میفرستیم.
این یاد مبارک را به خانوادههای سربلند شهدا، تمامی مردم کردستان و "رئیسمان مسعود بارزانی"، رهبری، ارگانها، اعضای حزب، حامیان، جامعه و دوستان حزب تبریک میگویم. با امید و اطمینان، پیمان خود را برای تداوم کار و تلاش در راستای اهداف والای حزب و تأمین حقوق مردم کردستان بار دیگر تجدید میکنیم.
حزب دموکرات کردستان طی ۷۹ سال، در شرایط دشوار و پیچیده آن دوره، بهعنوان یک نیاز حیاتی تأسیس شد و با افتخار رهبری و سرپرستی مردم کردستان را در مسیر آزادی بر عهده گرفت. امروز، با توجه به تاریخچه، آمادگی و نقش و جایگاهش در تحولات کردستان، بزرگترین مسئولیت را برای رساندن مردم کردستان به سوی آرامش و سربلندی بر دوش حزب میبیند.
مسئولیت تاریخی و ملی حزب ایجاب میکند که پیشگام در ترویج وحدت، تعادل، همزیستی و تجمیع گروههای سیاسی و اقشار کردستان باشد و گامی مؤثر برای رفع تنشها و اختلافات بردارد، تا کردستان را به سمت پشتسر گذاشتن ترسها و چالشها هدایت کند و آنها را به فرصت و خدمتی برای حال و آینده مردم تبدیل نماید. در این مسیر، حزب به مانند گذشته، هر گونه فداکاری را تقبل میکند.
چنانکه حزب دمکرات در تمامی تنشها، دشواریها و فراز و نشیبهای تاریخ موفق و سربلند بیرون آمده، با آگاهی و ارادهای قوی، همچنان به پیش خواهد رفت تا امید و آرزوهای مردم کردستان را زنده نگه دارد. برای این منظور، باید خود را با تحولات و پیشرفتها، روحیه زمانه و نیازهای روز همگام کنیم و حزب همانند گذشته، امید، تضمین، روح و پویایی پیشرفت مردم کردستان باشد.
سلام بر یاد ۱۶ آگوست، درود بر ارواح شهدای کردستان.
نچیروان بارزانی
۱۶ آگوست ۲۰۲۵
