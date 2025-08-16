سرخط خبرهای۲۵مرداد خبرگزاری کردپرس

حمایت آمریکا از اقلیم کردستان در میانه فشارهای بغداد

اختلافات بغداد و اقلیم کردستان پس از قطع بودجه و افزایش حملات پهپادی علیه زیرساخت‌های انرژی شدت گرفته است. آمریکا به‌طور فعال از بغداد خواسته تا پرداخت حقوق کارکنان اقلیم را از سر بگیرد و عاملان حملات را مجازات کند. توافق جدید نفتی نیز به اقلیم الزام می‌کند 230 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد، ولی کاهش تولید نفت، اجرای کامل این توافق را دشوار می‌کند. این تحولات می‌تواند به تضعیف فدرالیسم عراق و منافع استراتژیک آمریکا آسیب بزند.

اردوغان: فرصتی تاریخی برای حل مسئله کُرد داریم

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنانی در سالگرد تأسیس حزب عدالت و توسعه، حل مسئله کرد را فرصتی تاریخی برای کشور خواند و وعده داد که برنامه‌ای از اصلاحات تدریجی با هدف دموکراسی، آزادی‌های بیشتر و دولتی کارآمدتر اجرا خواهد شد. او تأکید کرد که ترکیه در حال آماده‌سازی برای گام جدید در «فرایند صلح و جامعه دموکراتیک» است و اظهار داشت که کشورش مصمم به مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و ایجاد ثبات در منطقه است. همچنین، اردوغان از تلاش‌ها برای حل مسئله کرد و ایجاد ترکیه‌ای بدون تروریسم دفاع کرد.

تحرکات نظامی روسیه در فرودگاه استراتژیک تحت‌ کنترل کردهای سوریه

پس از سقوط بشار اسد، روسیه حضور خود را در شمال‌شرق سوریه تقویت کرده و به ویژه در فرودگاه قامیشلو اقدامات نظامی انجام داده است. این اقدامات شامل استقرار خودروهای زرهی، بالگردهای تهاجمی، سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات جنگ الکترونیک است. هدف اصلی روسیه ایفای نقش میانجی میان دمشق و نیروهای کُرد (SDF) است. در حالی که روسیه از حمایت مستقیم از SDF خودداری کرده، به نظر می‌رسد که مسکو قصد دارد با ایفای نقش میانجی، در مواجهه با تنش‌های منطقه‌ای و احتمال خروج نیروهای آمریکایی، نقش کلیدی در روند مذاکرات میان طرف‌های مختلف ایفا کند.