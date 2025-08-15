پارلمان اقلیم کردستان باید از سپتامبر فعالیت خود را آغاز کند

به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۱۴ آگوست ۲۰۲۵، هیأت‌های مذاکره‌کننده اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان در شهر اربیل دیدار و گفت‌وگو کردند.

در بیانیه مشترک پس از این نشست آمده است که بر اساس مبانی و اصول مورد توافق دو طرف، گام‌هایی که برای تنظیم همکاری مشترک در مرحله آینده حکمرانی اقلیم برداشته شده، پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

بر اساس بیانیه دو طرف با در نظر گرفتن شرایط فعلی منطقه و تحولات در جریان، و با هدف احترام به خواست و اراده مردم اقلیم کردستان، توافق کردند که تلاش جدی صورت گیرد تا در سپتامبر آینده، ششمین دوره پارلمان کردستان فعالیت قانونی و عادی خود را آغاز کند.

همچنین، دو حزب بر ضرورت تداوم سایر مراحل تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان تأکید کردند.