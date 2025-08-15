مسیر توسعه صنعتی کردستان به توانمندی بخش خصوصی و تولیدکنندگان مبتنی است

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست با نمایندگان شهرک‌های صنعتی سنندج که به مناسبت هفته صنایع کوچک برگزار شد، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، انتخاب شما برای سرمایه‌گذاری در تولید به جای حوزه‌های سودآور دیگر، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر صمت و معاونانش به کردستان، افزود: یکی از چالش‌های اصلی استان، کمبود زمین صنعتی است که فاصله قابل‌توجهی با میانگین کشوری دارد. در این سفر توافق شد که طی سه تا پنج سال آینده این فاصله به حداقل ممکن برسد.

استاندار کردستان همچنین از پیگیری خط اعتبار ویژه استان برای تکمیل واحدهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد خبر داد و اظهار کرد: اعتبارات استانی پاسخگوی همه نیازها نیست و باید برای جذب منابع ملی تلاش جدی صورت گیرد.

لهونی در خصوص قطعی برق، ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، خاموشی صنایع از دو روز به یک روز کاهش یافته است. دغدغه من در این زمینه کمتر از شما نیست، اما عبور از این شرایط نیازمند همکاری همگانی است.

وی با تأکید بر تصمیم‌گیری دقیق در کمیته پایش، یادآور شد: با دلالان زمین صنعتی باید قاطعانه برخورد شود، اما حمایت از تولیدکنندگان واقعی و کارآفرینان ضروری است.

استاندار کردستان از صنعتگران خواست مشکلات شهرک‌های صنعتی را با توجه به شناخت میدانی خود احصا و به مسؤولان منتقل کنند تا در مسیر رفع آن‌ها گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

لهونی در این جلسه با تماس‌های فوری و مستقیم با مسؤولان ذیربط، زمینه حل تعدادی از مشکلات صنعتگران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرد.