انحراف آب «سولەدوکەل» به بهانه تولید برق، حکم مرگ آن خواهد بود

به گزارش کردپرس، «سوله دووکەڵ» (سول در زبان کردی به معنای آبشار و دوکل یعنی بخار آب) در دامنه کوه دالانپر در منطقه مرگور واقع است. روستایی نیز به همین نام در جوار آبشار قرار دارد. آبشار سوله دوکل با چمنزارهای اطراف در نزدیکی روستای دیزج از توابع زیوه در جنوب غربی شهرستان ارومیه واقع شده است. این آبشار زیبا هر سال، طبیعتگردان و گردشگران بسیاری را بهسمت خود میکشاند؛ آبشاری که با صدای مهیب و فضای مهآلود خود، هر بییندهای را متحیر میکند اما اکنون به بهانه تولید برق این آبشار خروشان در حال نابودی است.
اوایل فروردین امسال وزیر میراث فرهنگی و گردشگری برای پاسخگویی به سوال شهین جهانگیری نماینده ارومیه در خصوص آبشار سوله دوکل در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شد و قول مساعد داد که با هماهنگی با استاندار آذربایجانغربی به این موضوع به صورت جدی ورود کند اما در حالیکه به پایان پنجمین ماه سال نزدیک می شویم هنوز اقدامی برای حفظ این آبشار ارزشمند انجام نگرفته است!!!
همه میدانند تولید ۴ مگاوات برق در شرایط بی آبی فعلی ارزش تخریب این آبشار زیبا را ندارد ولی عده ای در استان آذربایجان غربی تاکنون چشم خود را بر تخریب این آبشار که در فهرست ثبت ملی قرار دارد، بستهاند!
اخیرا شفیع بهرامیان فعال رسانه ای با بازدید از آبشار سولەدووکەل ارومیه در مرداد ماه جاری در خصوص آخرین وضعیت آن نوشته است : درحالیکه در این روزهای گرم مرداد، میزان دبی (ورودی) آبشار مشهور سولهدوکل سیلوانای ارومیه به کمتر از ۱۰ اینچ (بخوانید یک جوی آب کوچک) رسیده است اکنون این سوال برای هر ناظری پیش میآید که چگونه شرکت توانیر و وزارت نیرو مدعی بوده در طول فصول مختلف سال، هم مقدار زیادی آب آبشار را در بالادست برای تولید ۴ کیلوات ساعت برق به سمت تاسیسات و توربینهای برقآبی منحرف خواهد کرد و هم آبشار و اکوسیستم آن حفظ خواهد شد! درحالیکه اگر در فصل تابستان کل آب آبشار را هم به سمت توربینها هدایت کنند بهسختی شاید بتواند مقدار قلیلی برق تولید کند!
بهرامیان می گوید: در هر صورت این آبشار شناسنامه هویتی و نگین منطقه زیبای سیلوانای ارومیه است و هرگونه انحراف آب از آن به بهانه تولید برق، حکم مرگ آن را امضا خواهد کرد. تصاویر بهوضوح نشان میدهد که سخنان زیبا اما عاری از حقیقت کارشناسان توانیر مبنی بر امکان همزمان فعالیت نیروگاه برق آبی و تداوم حیات آبشار سولهدوکل تقریبا غیرممکن است و صرفا برای اقناع مردم جهت آغاز بهکار نیروگاه است و فردای پس از آن محال خواهد بود جلوی فعالیت این نیروگاه در این وضعیت ناترازی برقی گرفته شود.
او اضافه می کند: جا دارد از زحمات کسانی که این اتفاق نامیمون (مرگ آبشار زیبای سولهدوکل بخاطر ۴ کیلوات برق) ممانعت بهعمل آوردند از جمله نماینده مردم فهیم ارومیه در مجلس خانم دکتر جهانگیری، فعالان رسانهای و زیست محیطی و دلسوزان محلی و منطقهای تشکر و تقدیر کرد و البته یادآوری نمود که تا تعطیلی نهایی پروژه و تغییر کاربری تاسیسات آن، نباید دست از تلاش قانونی برای نجات محیط زیست منطقه کشید.
