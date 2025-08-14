شبکه مخصوص فروش خدمات جنسی مردان در اربیل فعال است

به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش «موضع میهنی»، در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت: «در شهر اربیل یک مرکز تن‌فروشی مردان کشف شده است.» او افزود: «رئیس اداره سازمان‌ها به دلیل مخالفت با این بی‌اخلاقی از سمت خود برکنار شده است.»

علی حمه صالح تاکید کرد: «چه کسی این فساد و بی‌اخلاقی را متوقف می‌کند؟ مردم اربیل مخالف چنین رفتارهایی هستند. من ۲۲ سال است که در کنار مردم اربیل زندگی می‌کنم و می‌دانم آنها انسان‌هایی باوجدان و پایبند به ارزش‌های والای اجتماعی‌اند.»

وی با اشاره به اقدامات «برزو سعید» وکیل پرونده، گفت: «چندین مرکز تن‌فروشی مردان در اربیل باز شده و حتی اپلیکیشنی وجود دارد که به مشتریان وعده می‌دهد هر مردی که بخواهند را با پیک ارسال می‌کند. این افراد شب‌ها در مزایده فروخته می‌شوند و اغلب از خارج اربیل به این شهر آورده شده‌اند.»

به گفته او، «رئیس اداره سازمان‌ها به دلیل مخالفت با این اقدام غیراخلاقی از کار برکنار شده است.»